لقاء مجتمعي في حلب لتعزيز التواصل بين الجهات الخدمية والفعاليات المجتمعية

حلب-سانا

عقدت إدارة الكتلة الإدارية الثالثة في مدينة حلب اجتماعها الأول مع فعاليات مجتمعية وأهلية في المناطق التابعة لها، لتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا الخدمية والميدانية، وذلك خلال لقاء حواري تفاعلي في حي الشعار بالمدينة.

وقسمت محافظة حلب في الـ 20 من الشهر الماضي إدارة المدينة إلى 5 كتل إدارية، حيث تضم الكتلة الثالثة 18حياً.

وبين مسؤول الكتلة الإدارية الثالثة أحمد ترمانيني في تصريح لمراسل سانا، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التواصل بين الفعاليات الأهلية والمجتمعية وبين الجهات الخدمية، ضمن مسار إشراك المجتمع في عملية النهوض بالمناطق الأكثر تضرراً التي تندرج تحت متابعة الكتلة، والاستماع إلى آراء الفاعلين في تلك المناطق وتقييم الاحتياجات برصد دقيق وتواصل فعال مع الأهالي.

من جهته لفت المواطن معن جزماتي في تصريح مماثل، إلى أهمية اللقاء في تسليط الضوء على المشكلات في القطاعات الحيوية، وتفعيل دور مخاتير ولجان الأحياء، بالإضافة إلى نشر الوعي لتحمل المسؤولية الاجتماعية بين الأهالي.

بدوره أشار المواطن عمر السبيكي إلى أن اللقاء يسهم في تعزيز الروابط والتنسيق بين الأهالي والمسؤولين الخدميين، وإسراع عملية إيصال المقترحات والاحتياجات، وإيجاد الحلول لمعالجتها في الاجتماعات الدورية.

وحرصاً على تعزيز التواصل المجتمعي وتسريع الاستجابة لتلبية الاحتياجات الخدمية للمواطنين، اعتمدت محافظة حلب تقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية، ويتولى متابعة شؤون كل كتلة مسؤول إداري ممثلاً عن المحافظة، يشرف على أعمال المؤسسات الحكومية ضمن الكتلة، ويكون صلة الوصل بين المجتمع والمحافظة.