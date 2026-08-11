السورية للاتصالات: لا قرار بإيقاف الإنترنت الهوائي أو إزالة تجهيزات الشركات

3X2A8737 Copy السورية للاتصالات: لا قرار بإيقاف الإنترنت الهوائي أو إزالة تجهيزات الشركات

دمشق-سانا

نفت الشركة السورية للاتصالات صحة ما يتم تداوله حول إصدارها أي قرار يتعلق بإيقاف خدمات الإنترنت الهوائي، أو مطالبة الشركات العاملة في هذا المجال بإزالة تجهيزاتها قبل تاريخ 12 آب الجاري.

وأوضحت الشركة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، أن تنظيم خدمات الإنترنت اللاسلكية ومنح التراخيص ومتابعة الجهات المقدمة لهذه الخدمات يندرج ضمن اختصاص الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

وأكدت الشركة حرصها على تقديم خدمات الاتصالات وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، ودعم الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتداولت منصات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات نسبت إلى الشركة السورية للاتصالات قراراً يقضي بإيقاف خدمات الإنترنت الهوائي، ومطالبة الشركات العاملة في هذا المجال بإزالة تجهيزاتها قبل تاريخ 12 آب الجاري.

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