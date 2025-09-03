الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 5 شبان ويبقي اثنين قيد الاعتقال في جباتا الخشب

photo 2025 09 03 11 44 04 1 الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن 5 شبان ويبقي اثنين قيد الاعتقال في جباتا الخشب

القنيطرة-سانا

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن خمسة شبان من أصل سبعة، اعتقلتهم فجر اليوم في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة.

وأوضح مراسل سانا في القنيطرة أن قوات الاحتلال اقتادت الشبان السبعة إلى أحد مواقعها العسكرية داخل البلدة، حيث تعرضوا للتعذيب أثناء الاحتجاز، قبل أن تفرج عن خمسة منهم بعد ساعات، وتبقي اثنين قيد الاعتقال.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات متكررة على الأراضي السورية في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك عام 1974، ولقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتدين سوريا هذه الاعتداءات، وتؤكد أنها تعرقل جهود تحقيق الاستقرار، وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لوقفها.

