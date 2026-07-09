السورية للبريد تحدّد دواماً إضافياً في عدد من المكاتب خلال الجمعة والسبت

دمشق-سانا

حددت المؤسسة السورية للبريد دواماً إضافياً في عدد من المكاتب البريدية، خلال يومي الجمعة والسبت، بهدف ضمان استمرارية تقديم الخدمات وتخفيف الازدحام عن المواطنين، ولا سيما مع بدء صرف رواتب المتقاعدين.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن الدوام الإضافي سيكون وفق البرنامج التالي:

دمشق

الجمعة: الصالة المركزية في الحجاز من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً.

السبت: الصالة المركزية في الحجاز من الساعة 8:30 صباحاً حتى 6:00 مساءً.

ريف دمشق

السبت: الصالة الرئيسية في المديرية (ضاحية الشام) من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً.

حلب

السبت: الصالة الرئيسية في المديرية (الجميلية) من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً.

حمص

السبت: الصالة الرئيسية في المديرية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً.

دير الزور

السبت: الصالة الرئيسية في المديرية المركزية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:30 ظهراً.

درعا

السبت: الصالة الرئيسية في المديرية من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً.

القنيطرة

السبت: الصالة الرئيسية في المديرية المركزية (مدينة السلام) من الساعة 9:00 صباحاً حتى 3:00 عصراً.

وأشارت المؤسسة إلى عدم وجود دوام إضافي في باقي المحافظات، مؤكدة استمرارها في تقديم خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في السادس من تموز الجاري بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاشات اعتباراً من السابع من الشهر نفسه وحتى الثالث والعشرين منه، عبر مكاتبها في المحافظات بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات.

كما حددت موعد صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية اعتباراً من الرابع من تموز الجاري وحتى العشرين منه، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.