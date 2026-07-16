إعادة تشغيل حديقة ومنتزه تراجانا في مدينة بصرى الشام ضمن جهود دعم القطاع السياحي

درعا-سانا

افتتح مجلس مدينة بصرى الشام اليوم الخميس حديقة ومنتزه تراجانا السياحية بعد إعادة تأهيلها من قبل مستثمر خاص، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تفعيل العمل السياحي والترفيهي في المدينة الأثرية.

وأوضح رئيس مجلس المدينة عبدالله المقداد في تصريح لـ سانا، أن المنشأة تقع على مساحة تتجاوز 5000 متر مربع، وتمت إعادة تأهيلها وترميمها بإشراف مجلس المدينة بعد تعرضها للتدمير الكامل من قبل النظام البائد، مشيراً إلى أنها توفر 30 فرصة عمل للشباب، وتسهم في دعم السياحة الداخلية والخارجية في المدينة.

بدوره، بين مستثمر الحديقة سمير الدوس أن المنشأة تضم مجالس عربية وجلسات حديثة تحاكي تراث المنطقة، إضافة إلى حديقة ألعاب للأطفال وأخرى للطيور بكل أنواعها.

ودعا الدوس المستثمرين ورجال الأعمال إلى إقامة مشاريع خدمية وسياحة مماثلة، مؤكداً أن المحافظة ومجلس المدينة تقدم كل التسهيلات للمستثمرين.

من جهته، أشار يوسف الفارس وهو أحد وجهاء المدينة، إلى أن المنشأة تشكل منطلقاً للفعاليات السياحية ورافداً قوياً لقطاع السياحة، من خلال تأمين فرص العمل وتأمين الخدمات للمواطنين، مبيناً أهمية موقعها ضمن الجزء الأثري من المدينة واحتواءها للمرة الأولى على حديقة طيور.

بدوره، لفت العامل في القطاع السياحي محمد عمر الحمد إلى أهمية المنشآت الترفيهية في جذب السياح ودعم التعافي الاقتصادي في المدينة والمنطقة.

وحضر حفل الافتتاح مدير منطقة بصرى الشام ورؤساء الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي ووجهاء المدينة.

وتعد بصرى الشام مدينة تاريخية تبعد عن مدينة درعا 40 كم وحوالى 140 كم عن دمشق، حيث تعد عاصمة دينية ومركزاً تجارياً مهماً وممراً على طريق الحرير، وتضم آثاراً قديمة تعود لآلاف السنين كالمسرح والقلعة.