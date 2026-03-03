الخطوط الجوية السورية تستأنف رحلات حلب – إسطنبول اعتباراً من الخميس المقبل

دمشق-سانا

أعلنت الخطوط الجوية السورية اليوم الثلاثاء عن إعادة تشغيل الرحلات من مطار حلب الدولي إلى مدينة إسطنبول التركية، اعتباراً من يوم الخميس الموافق للـ 5 من آذار 2026.

وأوضحت الشركة عبر قناتها على تلغرام أن تشغيل الرحلات جاء استناداً إلى قرار الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي القاضي بفتح الممرات الجوية في القطاع الشمالي من المجال الجوي السوري.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي أعلنت في وقت سابق اليوم، إعادة افتتاح مطار حلب الدولي، وتشغيل الممرات الجوية في القطاع الشمالي من المجال الجوي السوري باتجاه تركيا، اعتباراً من الساعة 00:00 صباح يوم الأربعاء الـ 4 من آذار 2026، وذلك عقب تقييم شامل للأوضاع التشغيلية والأمنية، فيما تقرر الإبقاء على إغلاق بقية الممرات الجوية، ومطار دمشق الدولي حتى إشعار آخر.