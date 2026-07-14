انطلاق أعمال ورشة العمل التخصصية “المسؤولية الطبية في ‏القانون السوري”

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال ورشة العمل التخصصية “المسؤولية الطبية في ‏القانون السوري بين الواقع وآفاق التطوير التشريعي والمؤسسي” بحضور ‏وزير العدل مظهر الويس، والتعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي ، والصحة مصعب العلي وذلك في فندق الداما ‏روز بدمشق.

وتناقش الورشة على مدى يومين آليات تنظيم العمل القضائي في قضايا ‏الأخطاء الطبية، وسبل تطوير التشريعات الناظمة لها، بما يضمن حقوق ‏المرضى والكوادر الطبية، ويشارك بالورشة عدد من القضاة والأطباء ‏الشرعيين وخبراء قانونيون وأكاديميون.‏

وقال وزير العدل: إن الورشة تنعقد في مرحلة وطنية مهمة نعمل فيها جميعاً على إعادة بناء مؤسسات دولتنا على أساس العدالة وسيادة القانون وترسيخ الثقة بالمؤسسات.

وأضاف الوزير إن حماية المريض هي غاية أي منظومة صحية فهو صاحب الحق في الحصول على الرعاية والإنصاف عند وقوع الخطأ، وفي المقابل يستحق الطبيب خلال أداء رسالته الإنسانية النبيلة بيئة قانونية تمكنه من أداء واجبه وتكفل مساءلته بعيداً عن التعسف.

وأكد الوزير الويس أن المسؤولية الطبية ليست مجرد نصوص قانونية ولا إجراءات قضائية، وإنما منظومة متكاملة من القيم والأخلاق والعلم والتشريع والمؤسسات.

من جهته أوضح وزير الصحة أن المسؤولية عن الأخطاء الطبية أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في عملنا وستتضمن الورشة جلسات تطبيقية لتحليل حالات حقيقية لأخطاء في التشخيص وتأخر العلاج وأخطاء جراحية ومضاعفات دوائية وحالات إسعافية.

وقال الوزير العلي: إننا نحتاج إلى توحيد المفاهيم وتطوير الأدوات وبناء مرجعيات تضمن عدالة التقييم ووضوح المسؤولية وتوازن الحقوق والواجبات بما يحقق حماية المريض وصون مهنة الطب.

وأضاف: إننا نتطلع إلى أن تثمر الورشة عن توصيات علمية وعملية قابلة للتنفيذ، تستند إلى الخبرات الوطنية والتجارب المقارنة وتسهم في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي للمسؤولية الطبية في سوريا.

بدوره أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الطب المسند بالبينة يمثل المرجعية الأساسية والمنهجية المعتمدة للممارسات الطبية الحديثة، والعمل جارٍ على توحيد معايير الخدمة الطبية لتحقيق العدالة والجودة لجميع المرضى بغض النظر عن الظروف المحيطة.

يتبع…