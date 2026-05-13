اجتماع بوزارة العدل ‏يناقش أهداف ومهام اللجنة المتخصصة لدراسة أحكام ‏قانون التحكيم ‏

دمشق-سانا ‏

عقدت اللجنة المتخصصة لدراسة ومراجعة أحكام قانون التحكيم رقم /4/ ‏لعام 2008، اجتماعها الأول في وزارة العدل، برئاسة رئيس لجنة إشهار ‏مراكز التحكيم القاضي علي المغربي.‏

وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من القضاة والخبراء القانونيين وممثلي نقابة ‏المحامين، حيث جرى استعراض أهداف ومهام اللجنة، ولا سيما دراسة ‏أحكام قانون التحكيم النافذ وتقييم ملاءمته للمرحلة الراهنة، واقتراح ‏التعديلات اللازمة.

كما ناقش الاجتماع آلية عمل اللجنة، ومنهجية دراسة النصوص القانونية، ‏وآليات الاستفادة من الخبرات القضائية والقانونية والأكاديمية، والتنسيق مع ‏الجهات المعنية ومراكز التحكيم.‏

وشدد المشاركون خلال الاجتماع على أهمية إنجاز اللجنة أعمالها ضمن ‏المدة المحددة، تمهيداً لرفع التوصيات والمقترحات التشريعية إلى وزارة ‏العدل، بهدف تحديث الإطار القانوني للتحكيم وتعزيز الثقة بوسائل تسوية ‏المنازعات البديلة.‏

وأصدرت وزارة العدل في الخامس من الشهر الجاري قراراً يقضي بتشكيل ‏لجنة متخصصة لدراسة ومراجعة أحكام قانون التحكيم رقم/4/ لعام 2008، ‏وذلك في إطار تطوير التشريعات الناظمة للتحكيم بما يواكب المستجدات ‏القانونية والتقنية الحديثة، وتعزيز البيئة القانونية الداعمة للاستثمار وتسوية ‏المنازعات.‏