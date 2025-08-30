الصناعات التجميلية تجذب زوار معرض دمشق الدولي بجودتها

دمشق-سانا

حضور مميز لشركات الصناعات التجميلية المحلية في معرض دمشق الدولي، حيث يقبل الزوار عليها بكثافة لجودتها وتميزها، ما يعكس دورها في دعم الاقتصاد وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية محلياً ودولياً.

مدير شركة كنوز الطبيعة بلال شاهين أكد في تصريح لـ سانا، أن مشاركته تأتي تأكيداً على أهمية دعم المنتج المحلي السوري وتعزيز انتشاره حول العالم، مبيناً أن الصناعات المحلية تلعب دوراً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تعزيز الهوية الصناعية السورية.

ومن جهته أوضح مدير في شركة دقة قديمة شهم دهان، أن الشركة متخصصة في صناعة المستحضرات المستخلصة من الغار، وأن مشاركتها في المعرض تهدف إلى إظهار جودة المنتجات السورية أمام العالم.

ولفت دهان إلى تحسن الظروف بعد تحرير سوريا، حيث بات توفير المواد الأولية أسهل، ما انعكس إيجاباً على عمليات الإنتاج وفتح آفاقاً واسعة للتصدير، وخاصة مع الانفتاح الكبير على الأسواق الدولية، الأمر الذي يعزز من قدرة الصناعات التجميلية السورية على المنافسة.

فيما بين مدير شركتي أوفيس وزيرا عبد الرحمن الحمصي، أن المعرض فرصة للتوسع في الأسواق الخارجية، مشيداً بالتسهيلات التي وفرتها الحكومة بعد تحرير سوريا، ولا سيما فيما يخص تراخيص المستحضرات واستيراد المواد الأولية؛ ما عزز قدرة الصناعات التجميلية في سوريا على المنافسة في الأسواق العالمية.

