جولة تفقدية على أعمال تأهيل الجسور في مدينة دير الزور

IMG 20260708 122032 جولة تفقدية على أعمال تأهيل الجسور في مدينة دير الزور

دير الزو-سانا

أجرى نائب محافظ دير الزور بدري المصلوخ اليوم الأربعاء، جولة تفقدية، للاطلاع على أعمال التأهيل الجارية في الجسور داخل المدينة.

وشملت الجولة الجسر الحربي الذي تنفذه إدارة الهندسة العسكرية، والجسر العسكري العائم الذي تنفذه إدارة الهندسة العسكرية والجيش التركي، بالإضافة إلى جسر السياسية الذي تقوم بأعمال تأهيله مؤسسة البناء والتشييد.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي للإسكان والخدمات والمرافق يحيى العلي لـ سانا، أن الجولة الميدانية شملت الجسر الحربي والعسكري وجسر السياسية، للاطلاع على واقع أعمال التأهيل، بعد تضررها جراء ارتفاع منسوب مياه الفرات، وأشار إلى أن أعمال إعادة تأهيل جسر السياسية تسير بوتيرة جيدة وضمن الجداول الزمنية المحددة، لافتاً إلى أنه يتوقع الانتهاء من تأهيل الجسر الترابي وأعمال الجسر الحربي الجارية عليه خلال أسبوع، على أن يوضع الجسر العسكري في الخدمة بعد انتهاء الأعمال التجريبية التي تجريها وزارة الدفاع.

شارك في الجولة مدير دائرة العلاقات العامة بالمحافظة البراء الحمد، ومدير الخدمات الفنية عبد الهادي الصالح.

وكانت محافظة دير الزور شهدت أواخر أيار الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات، ما أدى إلى فيضانات أثرت على عدد من الجسور والمنشآت الطرقية في المنطقة.

IMG 20260708 111725 جولة تفقدية على أعمال تأهيل الجسور في مدينة دير الزور
IMG 20260708 121628 جولة تفقدية على أعمال تأهيل الجسور في مدينة دير الزور
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