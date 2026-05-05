الداخلية السورية: إحباط مخطط إرهابي وتفكيك خلية تستهدف زعزعة الاستقرار

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الثلاثاء إحباط مخطط إرهابي واسع، وتفكيك خلية كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد.

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية لـ سانا أن إحباط المخطط الإرهابي جرى عبر تنفيذ عملية في محافظات عدة ضمن حملة أمنية متزامنة.

وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على جميع عناصر الخلية وضبط أسلحة بحوزتهم.

وتأتي هذه العملية امتداداً لجهود وزارة الداخلية والجهات المختصة في ضرب أوكار الخلايا النائمة، وتجفيف منابع الإرهاب، والتصدي لأي تهديدات تمس أمن المواطنين وسلامة البلاد.