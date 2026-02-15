افتتاح فرن الكركات الآلي في ريف حماة بعد إعادة تأهيله

حماة-سانا

افتتحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة اليوم الأحد، الفرن الآلي في قرية الكركات بريف المحافظة الغربي، بعد الانتهاء من عمليات إعادة التأهيل، والصيانة اللازمة له.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة حازم السرماني ل سانا، أن فرن الكركات الآلي كان يخدم عدداً كبيراً من القرى المحيطة به بالريف الشمالي الغربي، وخاصة قلعة المضيق وجبل شحشبو، وتعرض للهدم، وللسرقة من قبل عصابات النظام البائد عام 2019.

ولفت السرماني، إلى أنه جرت إعادة تأهيل الفرن بشكل كامل من الناحية الإنشائية، وتركيب خط حديث، وفق المواصفات القياسية المطلوبة، مبيناً أن افتتاحه يسهم بتأمين مادة الخبز للأهالي العائدين من المخيمات، والشمال السوري.

يذكر أن فرن الكركات هو الفرن الآلي الوحيد من ناحية تقديم الخبز التمويني المدعوم الذي يتم افتتاحه بعد التحرير في الريف الشمالي الغربي لمحافظة حماة

