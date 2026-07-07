الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإدارة الذكية تتصدر معرض “آفاق رقمية” بحمص

حمص-سانا

تستعرض الشركات السورية العاملة في قطاع التكنولوجيا أحدث حلولها الرقمية في معرض “آفاق رقمية” المقام في فندق سفير بمدينة حمص، والذي يشكل منصة لتعزيز التعاون بين الشركات المتخصصة ودعم مسار التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وتعرض هذه الشركات تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأنظمة لإدارة المؤسسات والمنشآت التعليمية، إلى جانب حلول أمنية ورقمية تلبي احتياجات القطاعات الحكومية والخدمية والإنتاجية.

حلول للقطاع التعليمي

وأوضح المدير الفني في إحدى شركات البرمجيات الحاسوبية المهندس أنس تدمري في تصريح لـ سانا، أن الشركة تعرض خبراتها في الأنظمة التعليمية، من خلال حلول تشمل الامتحانات المعيارية، والدفاتر الإلكترونية، وإدارة المؤسسات التعليمية، وأنظمة التصحيح الآلي، مبيناً أنها الوكيل المحلي لشركة يابانية متخصصة في المصححات الإلكترونية.

وأشار تدمري إلى أن معظم هذه الحلول تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفر تقارير تحليلية تساعد المدارس والمؤسسات التعليمية والجهات المعنية على تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلاب، بما يدعم تطوير العملية التعليمية وتحسين جودة مخرجاتها.

أتمتة إدارة المؤسسات

من جانبه، بيّن مدير المبيعات في إحدى شركات تقنية المعلومات إياد أمين أن الشركة تعرض نظاماً متكاملاً لإدارة المؤسسات يعتمد على منصة “أودو”، ويوفر حلولاً لإدارة الموارد البشرية، والمحاسبة، والعمليات التشغيلية، والخدمات اللوجستية، والقطاعات الصحية والحكومية، لافتاً إلى أن إدخال هذه المنصة إلى السوق السورية يمثل خطوة مهمة لدعم التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات.

وأشار أمين إلى أن النظام يتيح إنجاز المعاملات إلكترونياً، بما في ذلك التوقيع الرقمي وإدارة العمليات عن بعد، الأمر الذي يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات، مؤكداً أن البنية التحتية الرقمية في سوريا تشهد تطوراً تدريجياً، في حين يبقى نشر ثقافة التحول الرقمي من أبرز التحديات.

أنظمة مراقبة ذكية

بدوره، أشار المهندس الاستشاري محمد الشافي مدير شركة للحلول التقنية، أن المعرض يمثل فرصة حقيقية لتعريف الشركات بإمكاناتها التقنية، في ظل تنامي الطلب على الحلول الرقمية مع انطلاق مشاريع إعادة الإعمار، مشيراً إلى حرص الشركة على مواكبة أحدث التقنيات العالمية ونقلها إلى السوق السورية.

وأضاف الشافي: إن الشركة تقدم حلولاً تقنية متكاملة تشمل أنظمة المراقبة والكاميرات، وأنظمة الإنذار والإطفاء، والصوتيات، بما يوفر للمؤسسات خدمات متكاملة من جهة واحدة، ويسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق متطلبات التحول الرقمي.

من جهته، أوضح بشار عودة مسؤول المبيعات في شركة تكنولوجيا أن الشركة تعرض أنظمة مراقبة ذكية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفر إمكانات متقدمة في مجالات التعرف على الأشخاص، وإدارة الحضور والانصراف، والرصد الحراري، ومراقبة المنشآت، إضافة إلى مقاومتها للظروف البيئية المختلفة، بما يلبي احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية.

وانطلقت فعاليات معرض “آفاق رقمية” يوم الأحد الماضي، بتنظيم من فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص، وبرعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، ويختتم أعماله اليوم، بمشاركة أكثر من 20 شركة وجهة أكاديمية متخصصة.