مصدر أمني: قوى الأمن الداخلي تلاحق مطلقي النار في ساحة الأمويين بدمشق وتنفي وقوع محاولة اغتيال

دمشق – سانا

أفاد مصدر أمني اليوم السبت بوقوع حادثة إطلاق نار من قبل سيارة مجهولة في ساحة الأمويين وسط دمشق، مؤكداً أن قوى الأمن الداخلي باشرت على الفور بملاحقة السيارة وتعقب مستقليها.

ونفى المصدر في تصريح لـ سانا صحة المعلومات المتداولة حول وقوع محاولة اغتيال بحق العميد عبد الرحمن الدباغ في دمشق، مشدداً على أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

وأوضح المصدر أن الجهات المختصة استجابت بشكل فوري للحادثة وانتشرت في المنطقة، حيث تم تطويق المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وإعادة الاستقرار.

وبيّن أن المعلومات التي وردت عن سماع دوي اشتباكات في حي المالكي بدمشق، مرتبطة بعملية الملاحقة الجارية، مشيراً إلى أن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وهوية المتورطين.