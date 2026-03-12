إفطار رمضاني يجمع 2200 طالب في المدينة الجامعية بدمشق

دمشق-سانا

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جمعية “عطاء” للإغاثة الإنسانية اليوم الأربعاء، إفطاراً رمضانياً جماعياً لطلاب جامعة دمشق بمشاركة نحو 2200 طالب، في أجواء عكست روح التآلف والتواصل، وذلك ضمن المدينة الجامعية في المزة بدمشق.

وتضمن حفل الإفطار فقرات إنشادية، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وأدعية رمضانية، وكلمات ترحيبية بالضيوف والمشاركين، أعقبها الإفطار الجماعي وأداء صلاة المغرب جماعة، إضافة إلى جولة ضمن مرافق المدينة الجامعية للاطلاع على الخدمات المقدمة للطلاب المقيمين.

“إحياء قيم المحبة والتكافل”

وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أكد في تصريح لمراسلة سانا، أن الإفطار الجماعي يعكس قيم المحبة والتكافل وروح الشهر المبارك، مشيراً إلى أن المدينة الجامعية تمثل فضاءً لتبادل الأفكار وصقل الطموحات، وأن الطلبة هم شركاء في صناعة المستقبل وبناة نهضة الوطن ومن أولويات الوزارة دعمهم ورعايتهم وتطوير بيئتهم.

بدوره، أوضح رئيس جامعة دمشق مصطفى صائم الدهر أن الفعالية شكلت مبادرة لطيفة تجمع مختلف الأطراف في أجواء اجتماعية وروحانية، مشيراً إلى أن توقيتها جاء مناسباً بعد انتهاء الامتحانات، الأمر الذي أسهم في إتاحة المجال لمشاركة عدد كبير من الطلاب.

كما أشار مدير عام منظمة “عطاء” للإغاثة الإنسانية المهندس خالد العيسى إلى أن الفعالية تهدف إلى تكريم الطلاب وإضفاء أجواء رمضانية مميزة، مؤكداً أن الحضور الواسع من الجهات الرسمية، يعكس اهتمامها بالطلبة وحرصها على تعزيز التواصل معهم وتلبية احتياجاتهم.

“تعزيز التواصل مع الطلبة”

بدوره، أوضح راعي المبادرة الدكتور محمد دالي أن الفعالية تهدف إلى تعزيز التواصل مع الطلبة وفتح المجال أمام حوار مباشر حول قضاياهم واهتماماتهم، مشيراً إلى أنها تمثل بداية لسلسلة أنشطة وبرامج مستقبلية تتضمن ورشات عمل ومبادرات لدعم الأفكار والمشاريع الشبابية ونقل الخبرات والتجارب، بما يسهم في تحفيز الطلاب وتشجيعهم على تطوير مبادراتهم.

وعبر الطالب معاذ الزعبي عن سعادته بالمشاركة في الأمسية الجماعية داخل المدينة الجامعية، موضحاً أن اللقاء ترك أثراً إيجابياً لدى الطلاب، وأن وجود عدد من المسؤولين والجهات الحكومية على مائدة واحدة معهم أسهم في تعزيز الشعور بالتقارب والتواصل المباشر، وسط أجواء مليئة بالمحبة والروح الطلابية.

حضر حفل الإفطار وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح وممثلون عن الجهات الحكومية وعدد من الفعاليات الطلابية.

يذكر أن جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية تأسست عام 2013 وتهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمحتاجين، ودعم المجتمع المدني، وتمكين الأسر الفقيرة عبر مشاريع توفر فرص عمل، إضافة إلى تعزيز الفرص التعليمية والتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية.