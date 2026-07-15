كهرباء ريف دمشق تنظّم 2935 ضبطاً بحق حالات الاستجرار غير المشروع منذ بداية العام‎

ريف دمشق-سانا‏

نظمت الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق 2935 ضبطاً بحق ‏حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء منذ بداية العام الجاري وحتى ‏نهاية حزيران الماضي، توزعت بين 2670 ضبطاً أحادياً “منزلي وتجاري ‏أحادي الطور”، و163 ضبطاً ثلاثياً، إضافة إلى 102 ضبط بحق مراكز ‏التحويل‎.‎

وأوضح مدير مديرية مراقبة الشبكات في الشركة مصطفى حيدر في تصريح ‏لمراسل سانا اليوم الأربعاء أن قيمة الضبط تُحدد بعد استكمال محاضر تقدير ‏كميات الطاقة الكهربائية المستجرة بصورة غير مشروعة من قبل اللجان ‏المختصة، ويتم احتسابها وفق أعلى شريحة تعرفة نافذة للفئة المستفيدة، ‏استناداً إلى المراسيم والقوانين والأنظمة النافذة‎.‎

وأشار حيدر إلى أن المخالف ملزم بتسديد قيمة الضبط خلال مدة أقصاها 15 ‏يوماً من تاريخ التبليغ، بعد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية، مبيناً أنه في ‏حال كانت معاملة الضبط مستكملة، يُوجَّه المخالف مباشرة إلى تسديد المبلغ، ‏أما إذا كانت غير مستكملة، فيُطلب منه استكمال البيانات والوثائق اللازمة ‏قبل استكمال إجراءات التسديد‎.‎

وأضاف: إن للمخالف حق الاعتراض على قيمة الضبط من خلال تقديم طلب ‏إلى شعبة الاعتراض، التي تتولى دراسة الطلب وإبلاغ صاحبه بالنتيجة ‏خلال مدة تتراوح بين أسبوع وشهر، بحسب عدد الطلبات الواردة‎.‎

ولفت حيدر إلى أنه بعد تثبيت قيمة الضبط، يمكن للمخالف تسديد المبلغ ‏مباشرة أو التقدم بطلب لتقسيطه لدى المديرية المالية وفق الأنظمة النافذة، ‏وفي حال عدم التسديد ضمن المهلة القانونية، يُحال الضبط إلى القضاء بعد ‏استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، وتتولى إدارة قضايا الدولة تحصيل ‏المبالغ المستحقة وفق الأصول‎.‎

وتواصل الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق تنفيذ حملات الرقابة ‏على شبكات الكهرباء للحد من حالات الاستجرار غير المشروع، لما تسببه ‏من زيادة الفاقد في الشبكة، وإلحاق أضرار بالمنظومة الكهربائية، ‏وانعكاسات سلبية على استقرار التغذية الكهربائية وحقوق المشتركين ‏الملتزمين، وذلك في إطار تطبيق القوانين والأنظمة النافذة وحماية المال ‏العام‎.‎