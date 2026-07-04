الداخلية تعلن فتح باب الانتساب للالتحاق بدورة أفراد (إناث)

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الانتساب للالتحاق بدورة أفراد (إناث) وفق شروط ومواصفات محددة.



وأوضحت الوزارة أن الأوراق المطلوبة هي: مصنف مستندات، الهوية الشخصية مع صورة عنها، إخراج قيد أو بيان قيد فردي حديث، صورة مصدقة عن آخر تحصيل علمي، بيان عائلي، ورقة تبرع بالدم، خلاصة السجل العدلي (غير محكوم عليها)، وثيقة سماح بالاشتراك في المسابقة من قبل الوزارات أو الدوائر التابعة لها، مقدمة الطلب إذا كانت موظفة أو مستخدمة في إحدى دوائر الدولة أو مؤسساتها العامة، وثيقة صادرة عن دائرة السجل العام للعاملين تتضمن بيان وضع المتقدمة (غير موظفة)، صور شخصية حديثة عدد (4) قياس 4×4 سم.



وحددت الوزارة شروط الانتساب بأن تكون المتقدمة من مواليد ما بين 1-6-1994 و1-6-2006، وأن تكون حاصلة على الشهادة الثانوية كحد أدنى، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك، وغير محكوم عليها بجناية أو جرم شائن، وأن تتمتّع بصحة جيدة وبنية جسدية سليمة وتكون لائقة للخدمة الأمنية، وألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم، وأن يتناسب الوزن مع الطول بحيث يكون مؤشر كتلة الجسم (BMI) بين 20-30، وأن تجتاز المتقدّمة الاختبارات والفحوص والدورات المقررة بنجاح.



وتبلغ مدة الدورة لحملة الشهادة الثانوية وشهادة المعهد المتوسط والشهادة الجامعية 120 يوماً، وتتخرج المنتسبة بعدها بحسب المؤهل العلمي على النحو التالي:

حملة الشهادة الثانوية برتبة شرطي متمرن

حملة شهادة المعهد المتوسط برتبة شرطي

حملة الشهادة الجامعية برتبة شرطي أول.



ويمكن للراغبات بالتقديم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) عبر معرفات وزارة الداخلية على وسائل التواصل الاجتماعي، أو الدخول عبر الرابط:

ويبدأ التسجيل اعتباراً من 03-07-2026 حتى 19-07-2026.

