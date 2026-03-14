قوات الاحتلال تتوغل في تلة الظهور بريف القنيطرة وحوض اليرموك غربي درعا

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت في تلة الظهور المحاذية لمدخل بلدة جباثا الخشب في ريف محافظة القنيطرة الشمالي، كما توغلت قوة أخرى في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن ست آليات للاحتلال تقل أكثر من 30 جندياً توغلت في التلة الواقعة شمال كسارات البلدة، قبل أن تعمد إلى الانسحاب منها.

وفي منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الآليات العسكرية.

وذكر مراسل سانا أن سيارتين عسكريتين وخمس دراجات آلية من نوع (همر جبلي) انطلقت من ثكنة الجزيرة باتجاه قرية العارضة قبل أن تتابع سيرها عبر الوادي نحو منطقة عين التينة وصولاً إلى طريق المغارة، ثم اتجهت باتجاه وادي الرقاد وصولاً إلى محيط الجسر في المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت أمس الجمعة في قريتي عابدين والعارضة في المنطقة، وفتشت منزلين وأقامت حاجزاً لفترة قصيرة قبل أن تنسحب.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.