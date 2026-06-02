جولة ميدانية لتقييم الأضرار والاحتياجات في ريف دير الزور الشرقي جراء فيضان نهر الفرات

دير الزور-سانا

أجرت مديريات التعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل والكوارث والطوارئ في دير الزور، اليوم الإثنين، جولة ميدانية في ريف المحافظة الشرقي ضمن إطار الاستجابة الطارئة لآثار ارتفاع منسوب نهر الفرات، وبمشاركة الجهات المعنية وعدد من المنظمات الدولية.



وذكرت مديرية إعلام دير الزور في قناتها على التلغرام، أن الجولة شملت مناطق الميادين ومحكان والقورية والعشارة وتشرين، بهدف تقييم الأضرار والاحتياجات الإنسانية والخدمية والاطلاع على أوضاع الأهالي المتضررين.



كما جرى بحث آليات الاستجابة العاجلة وتعزيز التنسيق المشترك لدعم المناطق المتضررة والتخفيف من آثار الفيضانات.



وفي ختام الجولة، تم الاتفاق على استكمال عمليات حصر الأضرار والاحتياجات، وتحديد الأولويات اللازمة لتقديم الدعم والمساعدات.



وكانت وزارة الزراعة السورية أعلنت في وقت سابق ‏وضع مختلف أجهزتها ومديرياتها الزراعية في حالة ‏استنفار، في ظل ‏ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، حيث ‏تواصل الفرق عمليات الكشف الميداني وحصر ‏الأضرار، واتخاذ جملة من التدابير ‏الإسعافية والوقائية، ‏لمواجهة ما نجم من أضرار في بعض المناطق الزراعية ‏والقرى المحاذية للنهر‎.‎