وزارة الداخلية تصدر بياناً بشأن التفجير الإرهابي في شارع النصر بدمشق

دمشق-سانا

أصدرت وزارة الداخلية، بيانا بشأن التفجير الإرهابي، الذي استهدف أحد المقاهي في شارع النصر قرب القصر العدلي بدمشق بعد ظهر أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة أن التفجير وقع عند الساعة الثالثة بعد الظهر، على بعد نحو 70 متراً إلى الجهة الغربية من القصر العدلي، وأسفر عن “استشهاد 9 مواطنين وإصابة 20 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية في موقع الجريمة”.

وبينت الوزارة أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، جُهزت بشظايا معدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان.

وأضافت الوزارة: إنها فرضت طوقاً أمنياً حول موقع التفجير عقب وقوعه، ونفذت فرق الهندسة والكلاب البوليسية (K9) عمليات تمشيط دقيقة للتأكد من خلو المنطقة من أي تهديدات أخرى.

ولفتت الوزارة إلى أن فرق جمع الأدلة في إدارة المباحث الجنائية باشرت أعمالها فور وقوع الانفجار، حيث جمعت الأدلة الجنائية، وراجعت تسجيلات كاميرات المراقبة، وأخذت إفادات الشهود والأشخاص الموجودين في محيط الحادث، في إطار التحقيقات الرامية إلى كشف ملابسات الجريمة، وتحديد هوية منفذيها وكل من يقف وراءها.

وأكدت أن التحقيقات لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات أو نتائج عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية فور التحقق منها، داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثقة واعتماد البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، باعتبارها المصدر المعتمد للمعلومات المتعلقة بهذه القضية.

وشددت الوزارة على أن منفذي هذا العمل الإرهابي، وكل من يقف وراءه سيلاحقون ويقدمون إلى العدالة، ولن يفلت أي متورط من المحاسبة، مؤكدة أن مؤسسات الدولة ماضية في أداء واجبها لحماية أمن المواطنين واستقرارهم.

وكانت وزارة الصحة أكدت في تصريح لـ سانا أنه تم نقل المصابين إلى مشافي دمشق والهلال الأحمر وابن النفيس والرشيد والمواساة، لاتخاذ الإجراءات والاسعافات اللازمة، مشيرة إلى أن حالة الإصابات تتنوع بين الخفيفة ‏والمتوسطة والشديدة.‏