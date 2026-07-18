الأمن الداخلي يكشف ملابسات جريمة قتل في قرية منجيلا بريف اللاذقية

وزارة الداخلية Copy 4 الأمن الداخلي يكشف ملابسات جريمة قتل في قرية منجيلا بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا‏

أعلنت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي في اللاذقية تمكنت من كشف ‏ملابسات جريمة قتل بحق إحدى الأسر في قرية منجيلا بريف المحافظة، وإلقاء القبض على ‏المتورطين فيها، وذلك عقب تحقيقات دقيقة ومكثفة.‏

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أنه فور تلقي بلاغ عن وقوع الجريمة ‏التي أسفرت عن مقتل الأب والأم وطفلهما، وإصابة طفلتهما بجروح، باشرت الوحدات المختصة ‏إجراءاتها الميدانية، وأجرت الكشف الفني على مسرح الجريمة، وجمعت الأدلة الجنائية، وحللت ‏المعطيات، ما أسفر عن تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.‏

وبينت الوزارة أن التحقيقات أفضت إلى اعتراف المقبوض عليهم بتخطيطهم المسبق لارتكاب ‏الجريمة بدافع خلافات سابقة مع المغدور، حيث أقروا بأنهم عمدوا إلى تعطيل كاميرات المراقبة ‏المحيطة بالمنزل قبل تنفيذ فعلتهم، ثم استولوا على عدد من مقتنيات المنزل ولاذوا بالفرار.‏

وأشارت الوزارة إلى أنه جرت إحالة المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً، لاستكمال ‏الإجراءات القانونية بحقهم.‏

ويأتي الكشف عن الجريمة ضمن جهود قوى الأمن الداخلي في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية، ‏وكشف ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بما يسهم في تعزيز الأمن ‏وحماية المجتمع.‏

photo 1 2026 07 18 20 01 29 الأمن الداخلي يكشف ملابسات جريمة قتل في قرية منجيلا بريف اللاذقية
photo 2 2026 07 18 20 01 29 الأمن الداخلي يكشف ملابسات جريمة قتل في قرية منجيلا بريف اللاذقية
photo 3 2026 07 18 20 01 29 الأمن الداخلي يكشف ملابسات جريمة قتل في قرية منجيلا بريف اللاذقية
photo 4 2026 07 18 20 01 29 الأمن الداخلي يكشف ملابسات جريمة قتل في قرية منجيلا بريف اللاذقية
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