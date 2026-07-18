الأمن الداخلي يكشف ملابسات جريمة قتل في قرية منجيلا بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا
أعلنت وزارة الداخلية أن قوى الأمن الداخلي في اللاذقية تمكنت من كشف ملابسات جريمة قتل بحق إحدى الأسر في قرية منجيلا بريف المحافظة، وإلقاء القبض على المتورطين فيها، وذلك عقب تحقيقات دقيقة ومكثفة.
وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أنه فور تلقي بلاغ عن وقوع الجريمة التي أسفرت عن مقتل الأب والأم وطفلهما، وإصابة طفلتهما بجروح، باشرت الوحدات المختصة إجراءاتها الميدانية، وأجرت الكشف الفني على مسرح الجريمة، وجمعت الأدلة الجنائية، وحللت المعطيات، ما أسفر عن تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.
وبينت الوزارة أن التحقيقات أفضت إلى اعتراف المقبوض عليهم بتخطيطهم المسبق لارتكاب الجريمة بدافع خلافات سابقة مع المغدور، حيث أقروا بأنهم عمدوا إلى تعطيل كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل قبل تنفيذ فعلتهم، ثم استولوا على عدد من مقتنيات المنزل ولاذوا بالفرار.
وأشارت الوزارة إلى أنه جرت إحالة المقبوض عليهم إلى القضاء المختص أصولاً، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
ويأتي الكشف عن الجريمة ضمن جهود قوى الأمن الداخلي في ملاحقة مرتكبي الجرائم الجنائية، وكشف ملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، بما يسهم في تعزيز الأمن وحماية المجتمع.