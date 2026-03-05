الرئيس الشرع: يجب التوافق على تعريفات مناسبة لمعنى الحريات الإعلامية والسياسية

جلسة لوزير التنمية الإدارية مع مديري المديريات حول مسار التحول الإداري
شبان من الرقة يوزعون الحلويات احتفالاً ببسط الجيش العربي السوري سيطرته على المدينة
رؤية جديدة لدمشق… ورشة مشتركة مع جامعة فينيسيا الإيطالية لتخطيط مستقبل المدينة
جناح وزارة الأوقاف يحيي فن الخط العربي في معرض دمشق الدولي للكتاب
مشهد مؤثر لشاب لحظة سماعه نبأ مقتل والدته برصاص تنظيم قسد في حي الأشرفية بمدينة حلب
