المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 2 من حزيران 2026

دمشق:

1- فعالية خاصة لمؤسسة “فسيلة” لدعم أسر ذوي الاحتياجات الخاصة، تشمل أوقاتاً ترفيهية ومفاجآت وتحديات كرة سلة، في ملعب السلة المغلق بمدينة الياسمين، الساعة الـ 11 صباحاً.

2- ورشة بعنوان “الإعلامي الصغير”، بإشراف الأستاذة حنين خرسا، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 12:30 ظهراً.

3- عرض فيلم السيرة الذاتية “فنسنت المحب”، أول فيلم رسوم متحركة طويل مرسوم بالكامل باللوحات الزيتية، ضمن فعالية “سينما الفن” التي ينظمها فريق “بينغوين فاميلي”، في قاعة المؤتمرات في كلية الفنون الجميلة بجامعة دمشق، الساعة الـ 2 ظهراً.

4- عرض فيلمي الأطفال المدبلجين “الديناصور الطيب”، “كونغ فو باندا 1″، في صالة سينما كندي دمر، من الساعة الـ 4 عصراً، ولغاية الساعة الـ 6 مساءً.

5- فعالية بعنوان “النظافة ثقافة”، بإشراف إدارة المركز، في المركز الثقافي العربي ببرزة، الساعة الـ 4 عصراً.

6- دورة اللغة الإنكليزية للأمهات بعنوان “أم تتعلم، أسرة تتألق”، بإشراف الأستاذة تغريد تقي، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 4 عصراً.

7- محاضرة بعنوان “الليل الدمشقي في الذاكرة الشعبية”، يقدمها الباحث مازن ستوت، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5 مساءً.

8- فعالية منوعة بعنوان “التراث حياة … والتمكين رسالة”، يشارك فيها الخطاط أحمد كمال والفنانة التشكيلية نجوى الشريف، وشيخ الكار في النحاسيات عدنان تنبكجي، بإشراف وتنسيق رانيه مجاهد، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

9- ورشة بعنوان “طوق وأسوارة”، بإشراف السيدة عبيدة المزيك، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

10- مسرحية تراثية بعنوان “حكاية ألوان التراث”، تأليف وإخراج نسور صافية، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

11- أمسية شعرية بعنوان “مقتطفات أثيرة من تراث دمشق والقنيطرة والجزيرة”، بمشاركة الأساتذة إبراهيم الواصل، وعايش كليب، وأحمد حسن، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 5 مساءً.

12- محاضرة بعنوان “الصور الإيجابية في الأمثال الشامية”، يلقيها الأستاذ أحمد المصري، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

13- حفل “ألحان إيطالية” لفرانشيسكو بيرزاتي (ساكسفون) وجيانباولو رينالدي (بيانو) مع الأوركسترا السيمفونية الوطنية السورية بقيادة ميساك باغبودريان، في دار الأوبرا بدمشق، الساعة الـ 7:30 مساءً.

14- عرض أفلام “الكلام على إيه، أسد، حرب النجوم: الماندالوري وغروغو، الشيطان يرتدي برادا 2، الماعز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 11:45 صباحاً ولغاية الساعة الـ 10:45 مساءً.

ريف دمشق:

1- جلسة مراجعة لمنهاج مادة اللغة العربية لطلاب شهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 11 صباحاً.

2- محاضرة بعنوان “دروس الحياة في أمثال الأجداد”، يقدمها الأستاذ إبراهيم توبة، في النافذة الثقافية بقدسيا، الساعة الـ 12 ظهراً.

حمص:

عرض الفيلم الأمريكي “في البرية”، في مركز هارموني (شارع الأظن، ثالث دخلة لليسار)، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

محاضرة بعنوان “التدخين سم قاتل”، يلقيها الدكتور دريد زين، في المركز الثقافي بسلمية، الساعة الـ 6 مساءً.

طرطوس:

1- ورشات رسم وأشغال يدوية، مسرح، فنون شعبية، ورشات أدبية (شعر وقصة)، وموسيقا، بإشراف وتدريب الأساتذة: بانا صقور، مريم حامد، حسن نصر، آية حطاب، أنس حرفوش، فيحاء نابلسي، منار محرطم، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، من الساعة الـ 10 صباحاً ولغاية الساعة الـ 6:30 مساءً.

2- ورشة رسم تراثية للأطفال بعنوان “أزياء تراثية” بالتعاون مع الفنانة بتول عيسى، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11 صباحاً.

3- ورشة عمل لصناعة الكروشيه والصوف بإشراف المركز الثقافي بمشتى الحلو، تنفذها السيدة منار نويلاتي، في ورشتها الخاصة، بمشتى الحلو، الساعة الـ 11 صباحاً.

4- محاضرة ثقافية فكرية بعنوان “القدود الحلبية”، إعداد وتقديم قسم التراث، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 11 صباحاً.

5- أنشطة للأطفال تشمل ورشة سرد قصصي، محاضرة تراثية بعنوان “الأغاني التراثية الشعبية السورية” تقدمها الآنسة فاتن منصور، وورشة أعمال يدوية بإشراف فريق مهارات الحياة، في المركز الثقافي العربي بالقمصية، من الساعة الـ 11:30 صباحاً ولغاية الساعة الـ 12:30 ظهراً.

6- محاضرة بعنوان “الطبيعة تنتقم فماذا نحن فاعلون؟”، للأستاذ الدكتور محمد محمود سليمان، في صالة اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

7- عرض الفيلم العائلي المترجم “مسحورة” وفيلمي الأطفال المدبلجين “الذئب والأسد” و”قلباً وقالباً 1″ في صالة سينما كندي طرطوس، من الساعة الـ 11:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 5:15 عصراً.

اللاذقية:

1- حفل افتتاح المؤتمر العلمي “البيئة البحرية والاستثمار المستدام لمواردها”، يرافقه معرض للكائنات الحية البحرية وبوسترات علمية، في قاعة المكتبة المركزية بجامعة اللاذقية، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2- مسابقات في التراث اللامادي، في المركز الثقافي العربي بجبلة، للأطفال من عمر الـ 12 حتى الـ 16 سنة، الساعة الـ 11 صباحاً.

حلب:

عرض أفلام “مومياء لي كرونين، ريستارت، هوبرز، الكلام على إيه، أسد”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

دير الزور:

ندوة حوارية بعنوان “اللغة العربية الهوية الحية ومفتاح الفهم”، يقدمها الأستاذ بدر الدين الخليف، في مركز الموحسن الثقافي بجانب البلدية، الساعة الـ 4:30 مساءً.