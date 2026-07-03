اتحاد الكتاب يدين التفجير الإرهابي ويؤكد تمسكه بالكلمة الحرة في مواجهة العنف

photo 2026 07 03 00 16 31 اتحاد الكتاب يدين التفجير الإرهابي ويؤكد تمسكه بالكلمة الحرة في مواجهة العنف

دمشق-سانا

أدان اتحاد الكتاب العرب بأشد عبارات الإدانة والاستنكار التفجير الإرهابي في منطقة الحجاز اليوم الخميس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وأكد اتحاد الكتاب في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن هذا التفجير جريمة تتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل اعتداءً سافراً على أمن المجتمع واستقراره، مشدداً على دور المثقفين في مواجهة هذا الإرهاب، باعتبار أن الكلمة الحرة كانت وستبقى صوتاً للحياة في مواجهة ثقافة العنف، وتمثل حصناً ثقافياً وأخلاقياً في وجه كل أشكال الإرهاب.

وشدد الاتحاد على أن الكلمة الحرة ظلت وستبقى صرحاً للحرية والتعبير، وأنها ستواصل أداء رسالتها في الدفاع عن الإنسان وحقه في الحياة والكرامة، وفي مواجهة كل ما يستهدف أمن المجتمع واستقراره.

وتقدم اتحاد الكتاب العرب بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً أن صوته سيبقى ثابتاً في رفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في شارع النصر بمنطقة الحجاز، وأسفر عن قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار ومن يقف وراءه.

موسّع- قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريفي القنيطرة الشمالي والجنوبي
إطلاق مشروع “بسمة أمل” لرعاية الأيتام وأسرهم في سوريا
لجنة التحقيق في مصير أبناء المعتقلين السوريين: الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية وضمن أعلى معايير العدالة
وزير الخارجية يبحث مع سفير البحرين لدى سوريا سبل تطوير العلاقات الثنائية
وزارة الإعلام تدعو الإذاعات الخاصة لمراجعة المؤسسة العربية للإعلان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك