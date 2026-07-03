اتحاد الكتاب يدين التفجير الإرهابي ويؤكد تمسكه بالكلمة الحرة في مواجهة العنف

دمشق-سانا

أدان اتحاد الكتاب العرب بأشد عبارات الإدانة والاستنكار التفجير الإرهابي في منطقة الحجاز اليوم الخميس، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.

وأكد اتحاد الكتاب في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، أن هذا التفجير جريمة تتنافى مع جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل اعتداءً سافراً على أمن المجتمع واستقراره، مشدداً على دور المثقفين في مواجهة هذا الإرهاب، باعتبار أن الكلمة الحرة كانت وستبقى صوتاً للحياة في مواجهة ثقافة العنف، وتمثل حصناً ثقافياً وأخلاقياً في وجه كل أشكال الإرهاب.

وشدد الاتحاد على أن الكلمة الحرة ظلت وستبقى صرحاً للحرية والتعبير، وأنها ستواصل أداء رسالتها في الدفاع عن الإنسان وحقه في الحياة والكرامة، وفي مواجهة كل ما يستهدف أمن المجتمع واستقراره.

وتقدم اتحاد الكتاب العرب بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً أن صوته سيبقى ثابتاً في رفض الإرهاب بجميع أشكاله وصوره.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت وزارة الداخلية عن وقوع انفجار عبوة ناسفة داخل أحد المقاهي في شارع النصر بمنطقة الحجاز، وأسفر عن قتلى وجرحى، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافع الانفجار ومن يقف وراءه.