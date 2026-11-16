قمة ثلاثية تجمع رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة في شنتشن الخميس

بكين-سانا‏

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيعقد قمة ثلاثية مع ‏نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، في مدينة شنتشن الصينية يوم الخميس المقبل الموافق 19 ‏تشرين الثاني الجاري.‏

وأوضح المتحدث، وفق ما أعلنته الوزارة، أن القمة ستجمع قادة الدول الثلاث في إطار لقاء ثلاثي بين الصين وروسيا ‏والولايات المتحدة.‏

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الصين وروسيا والولايات ‏المتحدة قررت عدم الاتفاق مسبقاً على جدول أعمال محدد للقمة، في ظل تباين أولويات الدول الثلاث بشأن الملفات ‏المطروحة.‏

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن ترامب سيطرح خلال الاجتماع مسألة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ‏ومناقشة سبل خفض الترسانات النووية للدول الكبرى.‏

وتأتي القمة المرتقبة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر عقدها في ‏شنتشن يومي 18 و19 تشرين الثاني الجاري، وسط ترقب لما ستتناوله المحادثات بين قادة الدول الثلاث بشأن القضايا ‏الدولية والأمنية.‏