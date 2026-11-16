قمة ثلاثية تجمع رؤساء الصين وروسيا والولايات المتحدة في شنتشن الخميس

بكين-سانا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيعقد قمة ثلاثية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، في مدينة شنتشن الصينية يوم الخميس المقبل الموافق 19 تشرين الثاني الجاري.
وأوضح المتحدث، وفق ما أعلنته الوزارة، أن القمة ستجمع قادة الدول الثلاث في إطار لقاء ثلاثي بين الصين وروسيا والولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الصين وروسيا والولايات المتحدة قررت عدم الاتفاق مسبقاً على جدول أعمال محدد للقمة، في ظل تباين أولويات الدول الثلاث بشأن الملفات المطروحة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن ترامب سيطرح خلال الاجتماع مسألة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومناقشة سبل خفض الترسانات النووية للدول الكبرى.
وتأتي القمة المرتقبة على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر عقدها في شنتشن يومي 18 و19 تشرين الثاني الجاري، وسط ترقب لما ستتناوله المحادثات بين قادة الدول الثلاث بشأن القضايا الدولية والأمنية.