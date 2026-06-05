انخفاض التمريرات المائية عبر سد الفرات‏ 100 م³ بالثانية مع إغلاق جزئي لبوابة المفيض 3

الرقة-سانا

بدأت الكوادر الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات بإغلاق جزئي لبوابة المفيض رقم (3)، وذلك مع استمرار انخفاض الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، ما أدى إلى خفض التمريرات المائية بمقدار 100 متر مكعب في الثانية، ليصبح حجم التمرير عبر السد نحو 1100 متر مكعب في الثانية.

وأوضحت وزارة الطاقة، اليوم الجمعة، أن الفرق الفنية والهندسية تواصل متابعة الواقع المائي على مدار الساعة، مؤكدة جاهزيتها لاتخاذ الإجراءات التشغيلية اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية واستقرار الوضع المائي على طول مجرى نهر الفرات.

وشهدت مناطق واسعة على امتداد ضفتي نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، نتيجة فتح بوابات مفيض سد الفرات للحفاظ على الجاهزية التشغيلية للسدود بعد تزايد الوارد المائي القادم من الأراضي التركية.

وأدّى هذا الارتفاع إلى أضرار متفاوتة في الحقول الزراعية ومحطات ضخ المياه، ما استدعى تحركاً حكومياً عاجلاً عبر تشكيل غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الوضع والتنسيق بين الجهات المعنية لحماية الأهالي وتقليل الخسائر.