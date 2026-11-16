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تراجع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي

photo 2025 11 04 08 56 23 تراجع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي
تراجع أسعار النفط_ CNBC عربية

بيرث-سانا‏

تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الإثنين، وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي، مع عودة شحنات النفط ‏عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب ما قبل الحرب، وتمديد الولايات المتحدة إعفاءً يسمح بنقل الوقود بين موانئها ‏على متن سفن أجنبية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت‏ 47 سنتاً، أي بنسبة 0.49 بالمئة، لتسجل 95.37 دولاراً ‏للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً، أو 0.26 بالمئة، إلى 88.33 دولاراً.‏

وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن سوق النفط العالمية ستسجل فائضاً في الربع الأخير من العام، مع تعافي صادرات الشرق ‏الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب، متوقعةً وصول الإمدادات إلى 105 ملايين برميل يومياً، بزيادة 1.7 مليون ‏برميل عن الطلب.‏

وفي المقابل، لا تزال مخاطر الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الشحن تضغط على السوق، وسط تقارير عن ‏اشتعال ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري شرق المضيق.‏

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