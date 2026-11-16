تراجع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي

بيرث-سانا
تراجعت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الإثنين، وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي، مع عودة شحنات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستويات تقارب ما قبل الحرب، وتمديد الولايات المتحدة إعفاءً يسمح بنقل الوقود بين موانئها على متن سفن أجنبية.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 47 سنتاً، أي بنسبة 0.49 بالمئة، لتسجل 95.37 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً، أو 0.26 بالمئة، إلى 88.33 دولاراً.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن سوق النفط العالمية ستسجل فائضاً في الربع الأخير من العام، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب، متوقعةً وصول الإمدادات إلى 105 ملايين برميل يومياً، بزيادة 1.7 مليون برميل عن الطلب.
وفي المقابل، لا تزال مخاطر الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الشحن تضغط على السوق، وسط تقارير عن اشتعال ناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم بحري شرق المضيق.