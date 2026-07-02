بعد سنوات من التوقف.. بريد الرقة يعيد إصدار وثيقة غير محكوم

الرقة-سانا

بدأ فرع المؤسسة السورية للبريد بالرقة اليوم الخميس، إعادة إصدار وثيقة خلاصة السجل العدلي “غير محكوم”، بعد سنوات من توقف تقديمها في المحافظة، في خطوة من شأنها تمكين المواطنين من الحصول على الوثيقة داخل المحافظة، وإنهاء معاناة السفر إلى محافظات أخرى لاستكمال معاملاتهم الرسمية.

وأوضح مدير الفرع أنور اليحيى في تصريح لمراسل سانا أن إعادة الخدمة جاءت لتوفير الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين، مبيناً أن الوثيقة تعد من المتطلبات الأساسية في العديد من المعاملات الرسمية، وأن إنجازها أصبح متاحاً من الصالة المركزية للبريد في مدينة الرقة.

وأشار اليحيى إلى أن المديرية تعمل بالتوازي على إعادة تفعيل الصالات البريدية الخمس التابعة لها، بهدف توسيع نطاق الخدمات، وتوفير نقاط وصول أقرب للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات.

وأشار إلى أن الفرع يقدم مجموعة خدمات السحب والإيداع عبر “شام كاش”، وإصدار وثيقتي “غير محكوم” و”غير موظف”، وصرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، إلى جانب الخدمات البريدية واستلام وإرسال الطرود، والخدمات المرتبطة بالاتصالات، لافتاً إلى استمرار عملية استبدال العملة القديمة بالعملة الحديثة.

وفي حديثهم لمراسل سانا، طالب العديد من المواطنين بزيادة عدد نوافذ إصدار وثيقة “غير محكوم” لتخفيف الازدحام مع الإقبال على الخدمة، فيما أكد الموظف في مديرية تربية الرقة إبراهيم موسى المصطفى أن إعادة تفعيل هذه الخدمة وفر على المواطنين مشقة السفر وتكاليفه إلى المحافظات الأخرى.

وكانت المؤسسة السورية للبريد نفذت في نيسان الماضي عملية الربط الشبكي، وإيصال الخدمات البريدية إلى مديرية بريد محافظة الرقة، بما يعزز حضورها كمزوّد خدمي أساسي للمواطنين، وذلك انطلاقاً من حرص المؤسسة الدائم على إيصال خدماتها إلى المواطنين في مختلف المحافظات.