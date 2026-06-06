اختتام منافسات البطولة التنشيطية المفتوحة للشطرنج في حمص

حمص-سانا

اختتمت اللجنة الفنية للشطرنج في حمص، بالتعاون مع معهد “آكاد” اللغوي، ‏البطولة التنشيطية المفتوحة للشطرنج السريع التي أقيمت في مقر المعهد بمشاركة ‌‏20 لاعباً.‏

وأسفرت منافسات البطولة، التي استمرت يومين، عن فوز محمود العرندس ‏بالمركز الأول برصيد 8 نقاط، وحلول محمود اللوز ثانياً برصيد 7 نقاط، فيما جاء ‏مجد الخوري في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.‏

وأوضح رئيس اللجنة الفنية للشطرنج في حمص في تصريح لمراسل سانا، علي ‏التوبة، أن البطولة تهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة وتنشيط اللعبة في الأحياء، ‏مؤكداً حرص اللجنة على تطوير مهارات اللاعبين وصقل قدراتهم من خلال ‏البطولات التنشيطية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.‏

من جهتهم، أشار اللاعبون الفائزون بالمراكز الأولى إلى أهمية البطولات التنشيطية في تعزيز الخبرة ورفع مستوى المنافسة، ‏ومؤكدين عزمهم على مواصلة تطوير مهاراتهم في اللعبة.‏

وفي ختام البطولة، جرى تكريم أصحاب المراكز الأولى، كما تم تكريم أفضل ‏لاعب ضمن الفئات العمرية، حيث نال اللاعب ميار جاد الله هذا التكريم تقديراً ‏لأدائه المتميز.‏