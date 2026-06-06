اختتام منافسات البطولة التنشيطية المفتوحة للشطرنج في حمص

حمص-سانا
اختتمت اللجنة الفنية للشطرنج في حمص، بالتعاون مع معهد “آكاد” اللغوي، البطولة التنشيطية المفتوحة للشطرنج السريع التي أقيمت في مقر المعهد بمشاركة 20 لاعباً.
وأسفرت منافسات البطولة، التي استمرت يومين، عن فوز محمود العرندس بالمركز الأول برصيد 8 نقاط، وحلول محمود اللوز ثانياً برصيد 7 نقاط، فيما جاء مجد الخوري في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
وأوضح رئيس اللجنة الفنية للشطرنج في حمص في تصريح لمراسل سانا، علي التوبة، أن البطولة تهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة وتنشيط اللعبة في الأحياء، مؤكداً حرص اللجنة على تطوير مهارات اللاعبين وصقل قدراتهم من خلال البطولات التنشيطية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية.
من جهتهم، أشار اللاعبون الفائزون بالمراكز الأولى إلى أهمية البطولات التنشيطية في تعزيز الخبرة ورفع مستوى المنافسة، ومؤكدين عزمهم على مواصلة تطوير مهاراتهم في اللعبة.
وفي ختام البطولة، جرى تكريم أصحاب المراكز الأولى، كما تم تكريم أفضل لاعب ضمن الفئات العمرية، حيث نال اللاعب ميار جاد الله هذا التكريم تقديراً لأدائه المتميز.