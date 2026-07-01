إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية تقيم محاضرة ‏حول مخاطر المخدرات وآثارها

دمشق-سانا
تواصل إدارة التأهيل والتدريب التابعة لوزارة الداخلية السورية، ممثلةً بمعهد الشرطة النسائية، تنفيذ المحاضرات التخصصية الهادفة إلى تعزيز الوعي الأمني لدى المنتسبات، وذلك ضمن البرنامج التدريبي والتأهيلي المقرر.
وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم الأربعاء، أنه في هذا الإطار أُقيمت محاضرة تناولت مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وسبل الوقاية منها وآليات مكافحتها.
وتهدف هذه المحاضرات إلى ترسيخ الثقافة الأمنية، ورفع مستوى الوعي لدى المتدربات، بما يسهم في إعداد كوادر شرطية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات الأمنية بكفاءة ومسؤولية.