إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية تقيم محاضرة ‏حول مخاطر المخدرات وآثارها

دمشق-سانا

تواصل إدارة التأهيل والتدريب التابعة لوزارة الداخلية ‏السورية، ممثلةً بمعهد الشرطة النسائية، تنفيذ ‏المحاضرات التخصصية الهادفة إلى تعزيز الوعي ‏الأمني لدى المنتسبات، وذلك ضمن البرنامج التدريبي ‏والتأهيلي المقرر.‏

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم ‏الأربعاء، أنه في هذا الإطار أُقيمت محاضرة تناولت ‏مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، ‏وسبل الوقاية منها وآليات مكافحتها‎.‎

وتهدف هذه المحاضرات إلى ترسيخ الثقافة الأمنية، ‏ورفع مستوى الوعي لدى المتدربات، بما يسهم في إعداد ‏كوادر شرطية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على التعامل ‏مع مختلف التحديات الأمنية بكفاءة ومسؤولية‎.‎