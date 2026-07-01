إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية تقيم محاضرة ‏حول مخاطر المخدرات وآثارها

photo 4 2026 07 01 16 58 10 إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية تقيم محاضرة ‏حول مخاطر المخدرات وآثارها

دمشق-سانا

تواصل إدارة التأهيل والتدريب التابعة لوزارة الداخلية ‏السورية، ممثلةً بمعهد الشرطة النسائية، تنفيذ ‏المحاضرات التخصصية الهادفة إلى تعزيز الوعي ‏الأمني لدى المنتسبات، وذلك ضمن البرنامج التدريبي ‏والتأهيلي المقرر.‏

وذكرت وزارة الداخلية في قناتها عبر التلغرام اليوم ‏الأربعاء، أنه في هذا الإطار أُقيمت محاضرة تناولت ‏مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، ‏وسبل الوقاية منها وآليات مكافحتها‎.‎

وتهدف هذه المحاضرات إلى ترسيخ الثقافة الأمنية، ‏ورفع مستوى الوعي لدى المتدربات، بما يسهم في إعداد ‏كوادر شرطية مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على التعامل ‏مع مختلف التحديات الأمنية بكفاءة ومسؤولية‎.‎

photo 1 2026 07 01 16 58 10 إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية تقيم محاضرة ‏حول مخاطر المخدرات وآثارها
photo 2 2026 07 01 16 58 10 إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية تقيم محاضرة ‏حول مخاطر المخدرات وآثارها
photo 5 2026 07 01 16 58 10 إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية تقيم محاضرة ‏حول مخاطر المخدرات وآثارها
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