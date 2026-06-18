إعادة تفعيل قسم السجل المدني في عفرين بعد توقف دام 14 عاماً

حلب-سانا

أعادت مديرية الأحوال المدنية في حلب تفعيل قسم السجل المدني في مدينة عفرين شمال المحافظة، بالتعاون مع إدارة المنطقة، بعد توقف دام 14 عاماً، ما يتيح للأهالي إنجاز معاملاتهم المدنية داخل المنطقة.

وذكرت محافظة حلب عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن القسم يقدم خدمات تسجيل الواقعات المدنية، واستخراج البيان العائلي وبيان القيد الفردي، إضافة إلى إصدار بيانات الزواج والطلاق والوفاة.

وجاءت إعادة التفعيل بعد تنفيذ أعمال توسعة وتأهيل للقسم واعتماد نظام إلكتروني لتوثيق الواقعات المدنية، في إطار جهود تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة محافظة حلب لإعادة تفعيل العمل المؤسساتي وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يتيح للمواطنين وأهالي القرى التابعة للمنطقة إنجاز معاملاتهم المدنية والشخصية كافة محلياً.

وكانت مديرية الأحوال المدنية في حلب أعادت منذ بداية العام الجاري تفعيل العديد من فروع السجل المدني بمناطق ريف المحافظة أبرزها في مدينتي الباب ومنبج.