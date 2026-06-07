الأمن الداخلي يلقي القبض على أحد مرتكبي مجزرة البيضا في بانياس

photo 2026 06 07 س21 05 14 الأمن الداخلي يلقي القبض على أحد مرتكبي مجزرة البيضا في بانياس

دمشق-سانا
 
ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على ساري مؤيد مخلوف، لتورطه في ارتكاب جرائم عديدة، أبرزها المشاركة في مجزرة البيضا في بانياس، إضافة إلى جرائم السلب والسطو المسلح، والخطف مقابل الفدية، وسرقة السيارات وممتلكات المواطنين.
 
وقالت وزارة الداخلية اليوم الأحد: إن التحقيقات الأولية أثبتت ‏تورط المقبوض عليه في إدارة شبكة تهريب دولية بالاشتراك مع المجرمين بشار طلال الأسد وحافظ منذر الأسد، حيث تبين استغلاله لصفته الأمنية في عهد النظام البائد، بهدف التغطية على نشاطاته الإجرامية.
 
ولفتت الوزارة إلى أن الجهات المختصة ستستكمل الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل.

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