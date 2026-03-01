إصابة 4 أشخاص وأضرار مادية في عين ترما بريف دمشق جراء مخلفات القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل

ريف دمشق-سانا

أصيب 4 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال ووقعت أضرار مادية في بلدة عين ترما بريف دمشق مساء اليوم الأحد، جراء سقوط بقايا صاروخ نتيجة الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.

وأوضح مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور نجيب النعسان لـ سانا: إن المصابين وهم (أب وثلاث بنات) جرى نقلهم إلى مشفى كفر بطنا الوطني، مشيراً إلى أن إصاباتهم كانت طفيفة وتمت معالجتها على الفور.

وشهدت بعض المناطق في المحافظات الجنوبية من سوريا خلال أمس واليوم، سقوط بقايا من مخلفات القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران، من دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل لليوم الثاني شنَّ سلسلة من الضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، باستخدام ذخائر دقيقة تُطلق من الجو والبر والبحر، فيما تشنُّ إيران هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، إضافة إلى الاعتداء على مواقع في عدد من دول الخليج العربي، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وخسائر مادية في عدد من هذه الدول.