رغم التحديات.. وزارة الطوارئ تواصل تعزيز الجاهزية ورفع كفاءة الاستجابة

دمشق-سانا



تواصل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعزيز ورفع جاهزيتها في مختلف المحافظات السورية، رغم ما تواجهه من تحديات كالنقص الحاد في الكوادر الكفوءة والآليات المتهالكة، وذلك عبر خطط تطوير شملت رفع كفاءة الاستجابة، وتوسيع انتشار مراكز الدفاع المدني، وتنفيذ آلاف المهام الخدمية والإنسانية خلال العام الجاري.

العمل بإمكانات محدودة

وبيّن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في كلمة خلال جلسة إحاطة إعلامية حول عمل الوزارة والاستجابة التي تنفذها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية، وذلك في مبنى وزارة الإعلام اليوم الإثنين، أن العمل حالياً يتم بما يعادل 20 بالمئة من كوادر الوزارة، وبقدرات 40 بالمئة من احتياجاتها الأساسية من آليات ومعدات.



وأوضح أن ما استلمته الوزارة من تركة النظام البائد هو 670 آلية، 200 منها فقط قابلة للعمل وعمرها أكثر من 20 عاماً، بينما الـ470 آلية الأخرى خارج الخدمة، وتحتاج إلى تكاليف كبيرة لإصلاحها.



وأشار الوزير إلى أنه مع اندماج الخوذ البيضاء مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، عقب تشكيلها، انتقلت 1020 آلية إلى ملاك الوزارة، وتم نشرها في جميع المحافظات، ما ساهم برفع كفاءة الاستجابة، مؤكداً السعي المستمر والعمل الحثيث لإيجاد حلول حقيقية لمعالجة نقص الآليات والمعدات والكوادر.

التوظيف

وأوضح وزير الطوارئ أن الوزارة في وضعها الحالي لا تستطيع استيعاب أكثر من 3 آلاف إلى 4 آلاف موظف سنوياً، بسبب الحاجة الضرورية لتأهيل الكوادر وتدريبها ميدانياً، مشيراً إلى أن أرواح الناس أمانة ومسؤولية ولا تقبل المجازفة.



وأشار إلى أن الوزارة أطلقت روابط توظيف موجهة للقاطنين في المناطق الشرقية (الحسكة والرقة ودير الزور)، وتم إنجاز التقييمات الأولية والمقابلات ذات الصلة، وافتتاح عدد من المراكز التابعة للوزارة في تلك المناطق، مع العمل على افتتاح مراكز إضافية.

التوزع الجغرافي

وأكد وزير الطوارئ أن عدد مراكز الدفاع المدني ارتفع من 47 مركزاً استلمتها الوزارة عند التشكيل، إلى 112 مركزاً منتشراً في كل سوريا، تستهدف جميع المناطق دون استثناء، مع توزيع الخدمات بشكل متساوٍ.

إحصائيات

وأشار الوزير إلى أن الوزارة استجابت في عام 2025 لنحو 14 ألف حريق، أما خلال العالم الحالي فقد بلغ عدد الحرائق 10 آلاف و400 حريق، أي بما يعادل زيادة 70 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، كما استجابت لـ 1256 عملية إزالة لمخلّفات الحرب من ألغام وقنابل غير منفجرة، و2461 حادث سير.



وبيّن أن حملة “وعيك بعملك… معاً لنحمي محاصيلنا من الحرائق”، التي أعلنت عنها الوزارة في الـ14 من أيار الماضي واستمرت حتى يوم أمس الـ28 من حزيران، بهدف رفع مستوى الوعي بخطورة حرائق المحاصيل الزراعية، وتعزيز السلوكيات الوقائية للحد من مسبباتها، ساهمت في التعامل مع 6871 حريقاً زراعياً.



وأوضح الوزير أن أسباب الحرائق الزراعية متعددة، أبرزها الحصادات القديمة غير المؤهلة والتي تعمل ببطاريات تالفة تطلق شرراً أثناء الحصاد، إضافة إلى أن الكثير منها غير مزود بطفايات حريق، ما يؤدي إلى انتشار الحرائق بسرعة، مؤكداً تنفيذ العديد من حملات التوعية للحد من الحرائق، منها حملات تنظيف وإزالة الأعشاب اليابسة من حول الحقول.

إزالة الأنقاض

وأشار الوزير إلى أن الوزارة نفذت نحو 10 آلاف مهمة خدمية خلال العام الجاري، حيث أزالت نحو 2 مليون و200 ألف متر مكعب من الأنقاض في محافظات عدة، أي بما يعادل نحو 4 ملايين طن، مع إعادة تدوير مليون طن منها واستخدامها في رصف الطرقات الزراعية أو تحويلها لمواد بناء.



وكشف وزير الطوارئ عن مشروع لإزالة 600 ألف متر مكعب من الأنقاض في مدينة دير الزور، سيتم إطلاقه قريباً، إضافة إلى استكمال عمليات الترحيل في أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي وحلب الشمالي والجنوبي والغربي، ومشاريع مماثلة أخرى في محافظة حمص (حمص المدينة والقصير والحولة والرستن والسخنة وتدمر القريتين)، وفي درعا، وريف دمشق (الغوطة الشرقية ووادي بردى ومناطق جنوب دمشق).

إرسال فريق إنقاذ إلى فنزويلا

أوضح الوزير الصالح أنه منذ اللحظة الأولى لوصول خبر الزلزال في فنزويلا، تم التواصل مباشرة مع المعنيين بالاستجابة الدولية في حالات الزلازل، وخاصة منظمة “INSARAG”، ومناقشة التفاصيل معهم، وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين السورية، تم اتخاذ المواقف اللازمة لإرسال الفريق، بالشراكة مع فريق الإنقاذ الدولي في قوة الأمن الداخلي في دولة قطر (لخويا)، حيث سافر الفريقان معاً للمشاركة في الاستجابة.



وتشكلت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في شهر آذار من العام الماضي 2025، وتهدف في عملها إلى تحقيق وتعزيز الاستجابة السريعة واللازمة في مواجهة الحالات الطارئة، وإرساء أنظمة الإنذار المبكر.





