قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي وتعتدي على مدنيين

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من عدة آليات عسكرية، اليوم الأربعاء، غربي قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، واعتدت على عدد من المدنيين قبل انسحابها إلى داخل الأراضي المحتلة.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن القوة أقدمت على دهس إحدى الأغنام العائدة للمدنيين، كما قامت بالاعتداء على شابين وربطهما في مكان التوغل، قبل أن تنسحب من المنطقة دون تنفيذ أي حالة اعتقال.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية توغلت اليوم الأربعاء على الطريق الواصل بين قريتي صيدا الجولان والمقرز بريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزاً عسكرياً مؤقتاً في المنطقة، وفتشت المارة ثم انسحبت من المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام ‌‏‌‏1974، ‏عبر ‌‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء ‏على ‌‏‌‏المدنيين ‏من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من ‏أراضيها، ‏وتشدد ‏على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية ‏في الجنوب ‌‏‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ‏ولا ‌‏ترتّب أي أثر ‏قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون ‏الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏‌‏‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏‌‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال، ‏وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل ‌‏من ‏الجنوب السوري.‏