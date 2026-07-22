مصرع رجلي إطفاء بفرنسا وإجلاء المئات بإسبانيا جراء موجة الحر وحرائق الغابات

عواصم-سانا



لقي رجلا إطفاء حتفهما في فرنسا أثناء مشاركتهما في إخماد حريق غابات اندلع قرب مطار في منطقة “جيروند” جنوب غرب البلاد، في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ في فرنسا وإسبانيا مكافحة الحرائق المتفاقمة، جراء موجة الحر الشديدة التي تجتاح القارة الأوروبية.



ونقلت رويترز عن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز قوله: إن الحادثة وقعت أمس الثلاثاء في منطقة وُضعت في حالة تأهب قصوى لمواجهة الحرائق، وذلك بعد أسبوعين من وفاة رجل إطفاء آخر في منطقة “سافوا” بجبال الألب الفرنسية.



وفي إسبانيا، استمر حريق ضخم بالاشتعال لليوم السادس على التوالي في منطقة “وادي الحجارة” بوسط البلاد، ما أجبر السلطات على إجلاء أكثر من 1200 شخص وسط درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية.



ويرجع خبراء ومتخصصون تكرار موجات الحر الخانقة واتساع رقعة حرائق الغابات والجفاف في أوروبا إلى التغيرات المناخية المتسارعة، وتأثيراتها البيئية الشديدة.

