منفذ التنف يشهد عبور 11 ألف رأس عجل ترانزيت باتجاه العراق

دمشق-سانا

شهد منفذ التنف الحدودي عبور 11 ألف رأس عجل باتجاه العراق بعد مرورها ترانزيت عبر الأراضي السورية، في خطوة تعكس تنامي حركة الترانزيت مع تزايد عدد القوافل التجارية المحملة بمختلف البضائع التي تتخذ من سوريا طريقاً رئيسياً لها.

وأوضحت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في بيان اليوم الأحد، أن قافلة العجول جاءت من البرازيل، ودخلت الأراضي السورية عبر مرفأ طرطوس، فيما سيصل إجمالي عدد الرؤوس التي ستسلك المسار ذاته إلى نحو 50 ألف رأس، بما يعزز مؤشرات الثقة المتزايدة بالمنافذ الحدودية والمرافئ البحرية كمركز لوجستي محوري على طرق التجارة الإقليمية، ودورها المتنامي في دعم حركة النقل والتجارة.

وتقدم الهيئة العامة للمنافذ والجمارك التسهيلات الجمركية كافة، لمرور القوافل التجارية ترانزيت، بما يضمن وصولها إلى وجهتها النهائية بسلاسة وأمان.