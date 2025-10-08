وزارة الطوارئ السورية تتسلم 1335 سلة غذائية مقدمة من صندوق قطر للتنمية

ريف دمشق-سانا

تسلمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية اليوم 1335 سلة غذائية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، ليتم توزيعها على العائلات المتضررة من الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء وذلك بالتنسيق مع منظمة التنمية السورية.

وفي تصريح لمراسلة سانا أكد أحمد باكير من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن السلل الغذائية المقدمة بدعم من قطر والأردن سيتم توزيعها ضمن 23 مركزاً في منطقة السيدة زينب، وعلى 54 عائلة في منطقة المطلة، و50 عائلة في مساكن زاكية بريف دمشق، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والشركاء الإنسانيين.

من جانبها، أشارت رئيس مجلس إدارة مؤسسة “بدنا نعمرها” فيحاء مظلوم إلى أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع الجهات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني لاستقبال المتضررين من أحداث السويداء في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.