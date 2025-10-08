وزارة الطوارئ السورية تتسلم 1335 سلة غذائية مقدمة من صندوق قطر للتنمية

IMG ٢٠٢٥١٠٠٨ ١٤١٣٥٨ وزارة الطوارئ السورية تتسلم 1335 سلة غذائية مقدمة من صندوق قطر للتنمية

ريف دمشق-سانا

تسلمت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية اليوم 1335 سلة غذائية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، ليتم توزيعها على العائلات المتضررة من الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء وذلك بالتنسيق مع منظمة التنمية السورية.

IMG ٢٠٢٥١٠٠٨ ١٤٢١١١ وزارة الطوارئ السورية تتسلم 1335 سلة غذائية مقدمة من صندوق قطر للتنمية

وفي تصريح لمراسلة سانا أكد أحمد باكير من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أن السلل الغذائية المقدمة بدعم من قطر والأردن سيتم توزيعها ضمن 23 مركزاً في منطقة السيدة زينب، وعلى 54 عائلة في منطقة المطلة، و50 عائلة في مساكن زاكية بريف دمشق، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والشركاء الإنسانيين.

من جانبها، أشارت رئيس مجلس إدارة مؤسسة “بدنا نعمرها” فيحاء مظلوم إلى أن المؤسسة تعمل بالتعاون مع الجهات العاملة في المجال الإغاثي والإنساني لاستقبال المتضررين من أحداث السويداء في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

IMG ٢٠٢٥١٠٠٨ ١٤١٥٤٩ وزارة الطوارئ السورية تتسلم 1335 سلة غذائية مقدمة من صندوق قطر للتنمية

ويعكس هذا التعاون الجهود الإنسانية المشتركة الرامية لتخفيف معاناة العائلات المتضررة من الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء ويبرز دور الشراكات بين الجهات الرسمية والدول المانحة والمنظمات المحلية بمواجهة الظروف الإنسانية الصعبة، وتقديم حلول عملية لمواجهة الاحتياجات الملحة للمتضررين.

رئيس هيئة الطيران المدني السوري: نخطط لإنشاء مطارات جديدة
وزير الزّراعة يناقش في السويداء سبل النهوض بالقطاع الزراعي ‏وتحسينه ‏
محافظ دير الزور: إطلاق مشروع مدينة جديدة لحل مشكلة السكن بالمحافظة قريباً
أهالي حمص يؤكدون تمسكهم بوحدة بلدهم ورفضهم الاعتداءات الإسرائيلية
الدفاع المدني يطلق ورشات تدريبية لتعزيز مفاهيم الاستجابة ‏للكوارث في دير الزور ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك