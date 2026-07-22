جلسة حوارية في «ناس تكس 2026» تبحث تطوير التدريب المهني للصناعة النسيجية‏

دمشق- سانا
أكد مشاركون في جلسة حوارية عقدت أمس الثلاثاء ضمن فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج «ناس تكس 2026»، أهمية تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الكفاءات الوطنية للنهوض بالصناعة النسيجية، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويرفع جودة المنتج السوري وقدرته على المنافسة.
وناقشت الجلسة، التي حملت عنوان «التدريب المهني وبناء الكفاءات»، سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطور التقني في المنشآت الصناعية.
التدريب أساس تحديث الصناعة
وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، في تصريح لـ سانا، أن معرض «ناس تكس 2026» حقق نجاحاً بوصفه أكبر معرض متخصص بالنسيج في الشرق الأوسط، وجمع مختلف حلقات الإنتاج النسيجي ضمن منصة تخصصية تسهم في الترويج للصناعة السورية وتعزيز حضورها في الأسواق.
وأشار حورية إلى توجه الوزارة لتنظيم معارض تخصصية مماثلة في القطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية، بما يدعم المنتج الوطني ويسهم في استعادة الصناعة السورية مكانتها.
وبيّن أن تحديث الصناعة لا يقتصر على إدخال التقنيات والآلات الحديثة، بل يتطلب إعداد كوادر قادرة على تشغيلها والاستفادة منها بكفاءة، لافتاً إلى أن معاهد التدريب المهني التابعة للوزارة تعمل على تطوير المناهج والمخابر وزيادة أعداد المتدربين.
وأضاف حورية أن هذه الجهود تنفذ بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل الدولية، بهدف تأهيل اليد العاملة وفق احتياجات سوق العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة.
حوكمة منظومة التدريب المهني
من جانبها، أوضحت معاونة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على حوكمة منظومة التدريب المهني وتوحيد جهود الجهات المعنية بها.
وبيّنت أن العمل يتركز على وضع خطط واستراتيجيات تضمن تقديم برامج تدريبية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، ولا سيما في ظل متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.
ولفتت زيدان إلى أن معرض «ناس تكس 2026» أتاح فرصة لتبادل الخبرات والتشبيك بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، ومناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع النسيج، بما يساعد في وضع حلول عملية لتطويره.
القطاع الخاص شريك في بناء الكفاءات
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أنس طرابلسي، أن تطوير الصناعة يتطلب تحديث خطوط الإنتاج بالتوازي مع الاستثمار في العنصر البشري.
وأشار إلى أن توجه المنشآت الصناعية نحو الأتمتة والتوسع في التصدير يستدعي توفير عمالة مؤهلة تمتلك المهارات الفنية اللازمة، مؤكداً أن العامل شريك أساسي في نجاح المنشأة وتطورها.
وشدد طرابلسي على أهمية ترسيخ ثقافة التدريب المستمر وتأهيل الكفاءات، بما يضمن إنتاج سلع سورية عالية الجودة وقادرة على المنافسة في الأسواق العربية والأوروبية، وتعزيز حضور علامة «صنع في سوريا» في الأسواق الخارجية.
وانطلقت السبت الماضي على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج «ناس تكس 2026»، برعاية الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة رسمية واقتصادية محلية ودولية واسعة.