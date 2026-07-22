جلسة حوارية في «ناس تكس 2026» تبحث تطوير التدريب المهني للصناعة النسيجية‏

دمشق- سانا‏

أكد مشاركون في جلسة حوارية عقدت أمس الثلاثاء ضمن فعاليات معرض سوريا الدولي للنسيج «ناس تكس 2026»، أهمية تطوير ‏منظومة التدريب المهني وتأهيل الكفاءات الوطنية للنهوض بالصناعة النسيجية، بما يواكب احتياجات سوق العمل ويرفع جودة المنتج ‏السوري وقدرته على المنافسة.‏

وناقشت الجلسة، التي حملت عنوان «التدريب المهني وبناء الكفاءات»، سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ‏والمنظمات الدولية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطور التقني في المنشآت الصناعية.‏

التدريب أساس تحديث الصناعة

وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية، في تصريح لـ سانا، أن معرض «ناس تكس 2026» حقق نجاحاً ‏بوصفه أكبر معرض متخصص بالنسيج في الشرق الأوسط، وجمع مختلف حلقات الإنتاج النسيجي ضمن منصة تخصصية تسهم في ‏الترويج للصناعة السورية وتعزيز حضورها في الأسواق.‏

وأشار حورية إلى توجه الوزارة لتنظيم معارض تخصصية مماثلة في القطاعات الغذائية والهندسية والكيميائية، بما يدعم المنتج ‏الوطني ويسهم في استعادة الصناعة السورية مكانتها.‏

وبيّن أن تحديث الصناعة لا يقتصر على إدخال التقنيات والآلات الحديثة، بل يتطلب إعداد كوادر قادرة على تشغيلها والاستفادة منها ‏بكفاءة، لافتاً إلى أن معاهد التدريب المهني التابعة للوزارة تعمل على تطوير المناهج والمخابر وزيادة أعداد المتدربين.‏

وأضاف حورية أن هذه الجهود تنفذ بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة العمل الدولية، بهدف تأهيل اليد العاملة ‏وفق احتياجات سوق العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة.‏

حوكمة منظومة التدريب المهني

من جانبها، أوضحت معاونة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رغداء زيدان، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية على ‏حوكمة منظومة التدريب المهني وتوحيد جهود الجهات المعنية بها.‏

وبيّنت أن العمل يتركز على وضع خطط واستراتيجيات تضمن تقديم برامج تدريبية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، ولا سيما في ‏ظل متطلبات مرحلة إعادة الإعمار.‏

ولفتت زيدان إلى أن معرض «ناس تكس 2026» أتاح فرصة لتبادل الخبرات والتشبيك بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، ‏ومناقشة التحديات والفرص التي تواجه قطاع النسيج، بما يساعد في وضع حلول عملية لتطويره.‏

القطاع الخاص شريك في بناء الكفاءات

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها أنس طرابلسي، أن تطوير الصناعة يتطلب تحديث خطوط الإنتاج بالتوازي ‏مع الاستثمار في العنصر البشري.‏

وأشار إلى أن توجه المنشآت الصناعية نحو الأتمتة والتوسع في التصدير يستدعي توفير عمالة مؤهلة تمتلك المهارات الفنية اللازمة، ‏مؤكداً أن العامل شريك أساسي في نجاح المنشأة وتطورها.‏

وشدد طرابلسي على أهمية ترسيخ ثقافة التدريب المستمر وتأهيل الكفاءات، بما يضمن إنتاج سلع سورية عالية الجودة وقادرة على ‏المنافسة في الأسواق العربية والأوروبية، وتعزيز حضور علامة «صنع في سوريا» في الأسواق الخارجية.‏

وانطلقت السبت الماضي على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق فعاليات الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج «ناس ‏تكس 2026»، برعاية الرئيس أحمد الشرع، وبمشاركة رسمية واقتصادية محلية ودولية واسعة.‏