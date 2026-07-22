عصابة مسلحة تختطف أكثر من 40 شخصاً شمال غرب نيجيريا

D8 B0 D8 B4 D8 B3 1748678933 عصابة مسلحة تختطف أكثر من 40 شخصاً شمال غرب نيجيريا

أبوجا-سانا
 
اختطفت عصابة مسلحة أكثر من 40 شخصاً في ولاية “زامفارا” شمال غرب نيجيريا، وذلك إثر سلسلة هجمات استهدفت عدداً من القرى والمناطق السكنية.
 
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الحكومة المحلية بمنطقة “مارو” قوله: إن مجموعة مسلحة تابعة لعصابات إجرامية شنت هجمات متفرقة استهدفت نحو 11 قرية بالمنطقة، ما أسفر عن اختطاف عشرات المدنيين واحتجازهم كرهائن.
 
وتشهد مناطق واسعة من شمال ووسط وغرب نيجيريا تصاعداً في أعمال العنف التي تنفذها مجموعات مسلحة تنشط في عمليات الخطف مقابل الفدية وسرقة الماشية، وفرض الإتاوات على السكان، ولا سيما المزارعون وذلك نتيجة اضطرابات أمنية متزايدة تشهدها البلاد.

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