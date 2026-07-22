مجلس التعاون الخليجي يدين تهديدات ميليشيا الحوثي للسعودية والملاحة البحرية ويؤكد دعمه للرياض

الرياض-سانا



أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بأشد العبارات التصريحات والتهديدات الصادرة عن ميليشيا الحوثي بحق المملكة العربية السعودية، مؤكداً أنها تسهم في إعاقة جهود الاستقرار بالمنطقة.



وأوضح البديوي في بيان له نشره على موقع المجلس أمس الثلاثاء، أن أمن الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية يمثلان ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشدداً على أن أي محاولات لاستهداف الممرات المائية تعد مخالفة صريحة للقانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه التهديدات والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن، بما يكفل حماية الملاحة البحرية واستقرار الممرات الدولية.



وجدد البديوي وقوف مجلس التعاون الخليجي الكامل إلى جانب السعودية، ودعمه للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها الوطنية.

وكانت ميليشيا الحوثي صعّدت، أول أمس الإثنين، تهديداتها للملاحة البحرية في المنطقة، معلنة ما سمته “حظر الملاحة البحرية على السعودية”.