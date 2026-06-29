مياه دير الزور تعتمد العاملين السابقين وتبدأ استكمال ملفاتهم الوظيفية

دير الزور-سانا

بدأت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دير الزور، استقبال العاملين الذين كانوا يعملون سابقاً لدى ما كان يُعرف بـ “الإدارة الذاتية” في محطات مياه الشرب، وذلك بعد صدور الموافقات اللازمة من وزارة الطاقة لاعتمادهم رسمياً ضمن كوادر الشركة.



وذكرت وزارة الطاقة اليوم الإثنين أن الفرق المختصة بدأت باستكمال الملفات الإدارية للموظفين، بما يشمل الأوراق والثبوتيات المطلوبة، تمهيداً لتثبيت أوضاعهم الوظيفية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، مبينة أن الشركة شرعت بصرف المستحقات المالية المتأخرة عن الأشهر الماضية للمقبولين، عقب استكمال عمليات التدقيق والمطابقة.



وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم واقع العاملين في قطاع مياه الشرب بمحافظة دير الزور، حرصاً على استثمار الكفاءات من ذوي الخبرة، ما يصب في خدمة أهالي المحافظة، على أن تُستكمل خلال المرحلة المقبلة دراسة أوضاع العاملين في محافظتي الرقة والحسكة، والبدء بإجراءات اعتمادهم لضمان استمرارية عملهم في الشركات التابعة لهم، واستقرار تشغيل محطات المياه.



وكانت الأمانة العامة في محافظة دير الزور دعت أواخر كانون الثاني الماضي، جميع العاملين سابقاً لدى تنظيم قسد في الهيئات الإدارية والهيئة الاقتصادية وكل القطاعات الإدارية والخدمية والمدنية والهيئات التابعة لها ضمن المحافظة إلى مراجعة مبنى المحافظة، بهدف تسوية أوضاعهم والحصول على براءة ذمة إدارية ومالية.