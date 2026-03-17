استشهاد عنصرين من الضابطة الجمركية بهجوم إرهابي لتنظيم داعش في ريف حلب

‌‏ريف حلب-سانا

استشهد عنصران من الضابطة الجمركية، وأصيب اثنان آخران اليوم الثلاثاء، جراء هجوم لتنظيم “داعش” الإرهابي على دوريتهم في منطقة السفيرة شرقي حلب.

وذكر قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني أن دورية تابعة لإدارة الجمارك تعرضت في منطقة السفيرة لهجوم من قبل خلية مرتبطة بتنظيم “داعش” الإرهابي ، ما أسفر عن استشهاد عنصرين وإصابة اثنين آخرين.

وقال: “إنه على إثر ذلك، تدخلت قوى الأمن الداخلي واشتبكت مع عناصر الخلية، حيث أقدم أحدهم على تفجير نفسه خلال المواجهات، ما أدى إلى مصرعه، دون تسجيل أي خسائر في صفوف قوى الأمن الداخلي”.

وأضاف: إن وزارة الداخلية تتابع عملياتها لملاحقة العناصر الفارّة وتعقبهم، تمهيداً لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

وأكد عبد الغني أن وزارة الداخلية مستمرة في التصدي لكل ما يهدد أمن المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار.

من جهته قال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، في بيان: “إن إحدى دوريات الضابطة الجمركية في منطقة السفيرة بريف حلب، تعرضت لاعتداء غادر من قبل إرهابيي داعش، ما أسفر عن استشهاد اثنين من عناصر الدورية، وإصابة اثنين آخرين، أثناء تأديتهم واجبهم”.

‏وأوضح علوش أنه جرى نقل المصابين مباشرة إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم، وهما حالياً قيد المتابعة الطبية، معرباً عن الأمل بشفائهما العاجل.