برنامج تدريبي للعاملين في معاهد الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة بحمص

حمص-سانا

يهدف برنامج التدريبي الصيفي الذي أطلقته مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص للعاملين في معاهد الرعاية الاجتماعية لذوي الإعاقة بالمحافظة، إلى تطوير جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.

ويركز البرنامج الذي يستمر حتى نهاية آب القادم على حزمة تدريبية تشمل الذكاء الاصطناعي وبرنامج “Excel”، وتدريبات تقنية وفنية لذوي الإعاقة، ومهارات التواصل ولغة الإشارة، إضافة لبرامج داعمة لرفع كفاءة الكادر التعليمي في معاهد الرعاية الاجتماعية.

مشرفة معاهد الرعاية الاجتماعية الخاصة بذوي الإعاقة في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص ياسمين الأحدب، أوضحت لمراسل سانا، اليوم الإثنين، أن التدريب يأتي استكمالاً لسلسلة تدريبات أطلقتها المديرية لكوادرها في الصيف الحالي، وتتضمن تدريبات متخصصة بذوي الإعاقة، حيث يتم تنفيذ دورة إكسل بالتعاون مع مديرية التنمية الإدارية لرفع كفاءة العاملين ومواكبة الرقمنة التي تعمل عليها المديرية حالياً في جميع مفاصل العمل الإداري والاجتماعي.

بدوره بين مدير معهد التربية الخاصة للمعوقين ذهنياً سعيد شويخ أهمية التدريبات التي تقيمها المديرية وانعكاس ذلك على تنظيم العمل الإداري سواء أضابير الطلاب بالمعهد أو الموظفين، في حين لفتت مديرة معهد التربية الخاصة للمصابين بالشلل الدماغي أمل الشمالي إلى أهمية رفع مستوى العاملين من أجل تسهيل وتنظيم العمل ولا سيما العاملين في الجهازين الإداري والتعليمي اللذين على صلة مباشرة مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواعها.

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص لتطوير العمل الاجتماعي والارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجاً، بما يعزز أهداف الحماية والرعاية والدمج المجتمعي.