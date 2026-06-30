بمشاركة أكثر من 400 شركة.. انطلاق فعاليات سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026 بدمشق

دمشق-سانا

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026 في مدينة المعارض بدمشق، بمشاركة أكثر من 400 شركة محلية وعربية وعالمية.

وتضم سلسلة المعارض التي تنظمها مجموعة طيارة للمعارض و المؤتمرات، التي تستمر حتى الثالث من شهر تموز المقبل: المعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية (تكنوبيلد)، ومعرض الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية (سيريا إنيرجي)، والمعرض الصناعي السوري الدولي (سينكس).

منصة اقتصادية

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق في تصريح صحفي بعد افتتاح المعرض، أن أهمية سلسلة المعارض 2026 تكمن في تكاملها بين قطاعات البناء والصناعة والطاقة، بما يجعلها منصة اقتصادية متخصصة لتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات.

وبين أن سلسلة المعارض تتيح فرصاً مهمة لعقد الشراكات والاستثمارات بين الشركات المحلية والأجنبية، ويعكس التكامل بين هذه القطاعات الحيوية.” ويقدم نموذجاً عملياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المشاركات العربية والأجنبية، ما يعكس اهتماماً متزايداً بالفرص الاستثمارية في سوريا.

وأوضح عبد الرزاق، أن البيئة الاستثمارية تشهد تطوراً إيجابياً، في ظل التسهيلات والإجراءات التي تقدمها الدولة، لافتاً إلى وجود مباحثات مع عدد من الشركات المحلية والأجنبية، ولا سيما في القطاع العقاري، وأن عدداً من المشاريع المطروحة لا يزال في مرحلة الدراسات القانونية تمهيداً لتنفيذها.

تعافي النشاط الاقتصادي

وبيّن مدير عام للمؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية محمد حمزة في تصريح مماثل، أن سلسلة المعارض، تشكل محطة اقتصادية مهمة تعكس تعافي نشاط المعارض في سوريا، وتوفر منصة متكاملة لعرض أحدث المنتجات والتقنيات وتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والعربية والدولية.

ووفق حمزة تعمل المؤسسة على تنظيم معارض نوعية تلبي احتياجات السوق المحلية، وتسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات وعقد الشراكات التجارية والصناعية، بما يدعم جهود إعادة الإعمار، ويعزز الإنتاج الوطني، ويؤكد عودة سوريا إلى استضافة الفعاليات الاقتصادية والتخصصية الكبرى بمشاركة عربية ودولية واسعة.

دعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية

فيما رأى مدير عام مؤسسة طيارة للمعارض والمؤتمرات الدولية موفق طيارة أن سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026 تسهم في دعم الحركة الاقتصادية والاستثمارية، ولا سيما في مرحلة إعادة الإعمار، لافتاً إلى أن الدورة الحالية تمتد على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع، بما يوفر منصة تجمع الشركات المحلية والأجنبية لعرض أحدث المنتجات والتقنيات وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية.

210 شركات أجنبية

وأضاف طيارة أن المعرض يشهد مشاركة 410 شركات، منها 210 شركات أجنبية، تتقدمها الشركات التركية، إلى جانب مشاركات من الصين وعدد من الدول الأخرى، مشيراً إلى أن الإقبال الخارجي للمشاركة في المعارض في سوريا؛ يؤكد استمرار اهتمام الشركات الأجنبية بالسوق السورية، منوهاً بجهود ودعم المؤسسة السورية للمعارض والأسواق الدولية لإنجاح هذه التظاهرة الاقتصادية.

ويستقطب المعرض فعاليات ورجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين فرصة الاطلاع على أحدث الحلول التقنية وعقد الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

شارك في افتتاح المعرض وزير النقل يعرب بدر ومديرو عدد من الهيئات والمؤسسات العامة، وسفراء عدد من الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في دمشق وحشد من رجال الأعمال والمستثمرين.

ويتضمن برنامج الفعاليات سلسلة من الندوات والمحاضرات العلمية المتخصصة، بمشاركة خبراء ومختصين من داخل سوريا وخارجها، لمناقشة أحدث التطورات في مجالات البناء والطاقة والصناعة وإعادة الإعمار.

ويفتتح المعرض أبوابه من الساعة الخامسة عصراً، حتى الحادية عشرة ليلاً، مع توفر النقل المجاني من منطقة البرامكة مقابل وكالة سانا، وتقاطع الزبلطاني بدمشق، إلى مدينة المعارض ذهابا وإياباً.