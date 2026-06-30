شركات الطاقة والكهرباء تستعرض أحدث تقنياتها في سلسلة معارض سوريا التخصصية

دمشق-سانا

تستعرض شركات الطاقة والكهرباء المشاركة في سلسلة معارض سوريا التخصصية 2026، التي انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، أحدث التقنيات والحلول في مجالات الكهرباء الصناعية، وأنظمة الإنارة والطاقة، وسط إقبال لافت من الزوار والمستثمرين، في ظل تنامي الاهتمام بتطوير البنية التحتية ودعم متطلبات مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.

وتشارك في المعرض، شركات محلية ووكلاء لعلامات تجارية عالمية، تعرض منتجات وتقنيات حديثة تشمل أنظمة الكهرباء الصناعية، ومعدات القياس والحماية والتحكم، وحلول الإنارة الداخلية والخارجية، إلى جانب الكابلات والبطاريات وأنظمة الشبكات، بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

تقنيات المصانع الذكية

المدير التقني لشركة الأنظمة الصناعية عبد الله لعلو أكد لـ سانا، أن الشركة تعرض أحدث حلول الكهرباء الصناعية المخصصة للمنشآت والمعامل، بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العالمية، مشيراً إلى أن المشاركة تهدف إلى دعم القطاع الصناعي والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، إلى جانب تنظيم محاضرات تقنية متخصصة حول أحدث تطبيقات المصانع الذكية والأتمتة الصناعية.

من جانبه، أوضح مدير عام شركة تعمل في مجال الإنارة والكهرباء رعد المليح، أن الشركة تعرض مجموعة واسعة من منتجات الإنارة والكهرباء، تشمل حلول الإنارة الداخلية والخارجية، وأجهزة إنارة الشوارع والكشافات والبطاريات وكابلات الشبكات، مبيناً أن المعرض يشكل منصة مهمة لتعزيز التواصل بين الشركات والتجار والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في ظل تنامي فرص إعادة الإعمار.

تقنيات تلبي احتياجات السوق المحلية

مدير عام لشركة كهرباء صناعية هيثم العلي لفت بدوره في تصريح مماثل، إلى أن الشركة تشارك للمرة الثانية في سلسلة المعارض، بهدف التعريف بحلولها في مجال الكهرباء الصناعية والوكالات العالمية التي تمثلها في سوريا، مؤكداً أن المعرض يوفر فرصة لتعزيز التواصل مع الجهات الصناعية، واستعراض أحدث المنتجات والتقنيات التي تلبي احتياجات السوق السورية.

بدورة، ذكر مدير شركة للإنارة والديكورات فراس المناصفي، أن الشركة تعرض أحدث منتجات الإنارة والديكورات التي دخلت السوق السورية، وتشمل الثريات الكريستالية، والأباليك الجدارية، ووحدات الإنارة الحديثة، مشيراً إلى أن المشاركة تهدف إلى تعريف الزوار بأحدث التصاميم العالمية وتوفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات مشاريع البناء والإكساء.

وتستمر معارض سوريا التخصصية 2026 في مدينة المعارض بدمشق حتى الثالث من شهر تموز المقبل، وتضم المعرض السوري الدولي للبناء والتشييد والبنى التحتية “تكنوبيلد”، ومعرض الطاقة والكهرباء والأتمتة الصناعية “سيريا إنيرجي”، والمعرض الصناعي السوري الدولي “سينكس”.

ويفتتح المعرض أبوابه من الساعة الخامسة عصراً، حتى الحادية عشرة ليلاً، مع توفر النقل المجاني من منطقة البرامكة مقابل وكالة سانا، وتقاطع الزبلطاني بدمشق، إلى مدينة المعارض ذهابا وإياباً.