وصول باخرة محملة بمعدات لوجستية لصالح مجموعة موانئ دبي العالمية إلى مرفأ طرطوس

طرطوس- سانا

وصلت إلى مرفأ طرطوس اليوم الثلاثاء، باخرة محملة بمعدات لوجستية حديثة لصالح مجموعة موانئ دبي العالمية، وذلك في إطار تحديث البنية التحتية وتوسيع القدرة الإنتاجية والحركة التجارية بالمرفأ.

IMG 4971 وصول باخرة محملة بمعدات لوجستية لصالح مجموعة موانئ دبي العالمية إلى مرفأ طرطوس

وأوضح رئيس قسم العمليات والاستثمار في مرفأ طرطوس يوسف عرنوس في تصريح لـ سانا، أن وصول الباخرة التي تحمل معدات حديثة هو أحد أهم ثمرات الشراكة بين الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وشركة موانئ دبي العالمية، مشيراً إلى أن دخولها العمل سيسهم في تسريع العملية الإنتاجية من خلال تسريع عمليات التحميل والتفريغ على البواخر، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والحركة التجارية في مرفأ طرطوس.

ولفت عرنوس إلى أن هذه الخطوة تعد أولى خطوات إعادة تأهيل واستبدال كل المعدات المتهالكة في مرفأ طرطوس.

بدوره، قال مدير التخطيط والجودة والإدارة الهندسية في المرفأ المهندس فادي حاج أحمد في تصريح مماثل: إنه وصلت اليوم الرافعة كوت فولد من شركة كونكرين الألمانية، وتقدر استطاعتها بـ 125 طن حمولة وبارتفاع يصل إلى 50 متراً وامتداد ذراع إلى 51 متراً، إضافة إلى ملحقات وهي سبريدر لإمكانية العمل على الحاويات، وكبشين الأول تقدر استطاعته ب 24 متراً مكعباً، والثاني 44 متراً مكعباً.

IMG 4990 وصول باخرة محملة بمعدات لوجستية لصالح مجموعة موانئ دبي العالمية إلى مرفأ طرطوس

وأوضح حاج أحمد أن ما يميز الرافعة هو مناورة العمل على الحاويات وبضائع الدوكما، لافتاً إلى أن إدارة المرفأ تتطلع بالشراكة مع موانئ دبي العالمية في الشهرين القادمين لوصول رافعتين من نفس الطراز والحجم.

ويشهد مرفأ طرطوس منذ التحرير حركة تجارية نشطة تتطلب تحديث المعدات والآليات المتهالكة التي تعرقل سير العمل وتخفض الإنتاجية.

IMG 4973 وصول باخرة محملة بمعدات لوجستية لصالح مجموعة موانئ دبي العالمية إلى مرفأ طرطوس
IMG 4972 وصول باخرة محملة بمعدات لوجستية لصالح مجموعة موانئ دبي العالمية إلى مرفأ طرطوس

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