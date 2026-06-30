ورشة في الرقة تناقش أولويات التعافي الوطنية للأطفال بمشاركة جهات حكومية واليونيسف
افتتاح معهد نور الصدور لتعليم القرآن الكريم وعلومه في الباب بريف حلب
توفير خدمة الإنترنت لفرع جامعة الفرات في الرقة عبر الكبل الضوئي لتعزيز الخدمات التعليمية
الخدمات الفنية تنهي تأهيل طريق الربيعة تل الشور بحمص
من مصاعب الترجمة إلى الابتكار.. مترجم سوري يطوّر دليلاً للوصول إلى الكلمات العربية
استمرار عمليات حصاد القمح في ريف دمشق وسط توقعات بإنتاج وفير
وفد سوريا يشارك في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر هامبورغ للاستدامة
محاضرة علمية في جامعة إدلب حول تدعيم المنشآت الخرسانية باستخدام الألياف الكربونية
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