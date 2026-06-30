ورشة في الرقة تناقش أولويات التعافي الوطنية للأطفال بمشاركة جهات حكومية واليونيسف

كلمات لبعض الحضور المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري خلال يومه الثاني
استمرار أعمال الصيانة والتزفيت في مدخل مدينة حلب الغربي
الرئيس الشرع إعادة بناء القرى والبلدات ستكون بالتشاركية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني
طلاب من طرطوس تحدوا الظروف، ونالوا العلامة التامة في الثانوية العامة
مدير الأمن الداخلي في دير الزور يتحدث لـ سانا حول إلقاء القبض على قاتلي الطفل محمود الدعيجي
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