ملتقى القنيطرة البيئي.. خطوات عملية نحو بيئة أكثر استدامة

القنيطرة-سانا

نظمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالتعاون مع محافظة القنيطرة اليوم الثلاثاء ملتقى بعنوان “حماية البيئة وإدارة النفايات البلدية والمبادرات البيئية”، وذلك في المركز الثقافي بمدينة السلام.

وتضمن الملتقى محاضرات تناولت حماية البيئة، والإدارة السليمة للنفايات البلدية، وآليات التعامل معها، وأهمية المبادرات البيئية في تعزيز الوعي المجتمعي والحد من التلوث.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة والبيئة في المحافظة في تصريح لمراسل سانا، بهاء الرهبان، أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي البيئي، وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة، والإدارة السليمة للنفايات، مؤكداً أن تكاتف جهود الجهات المعنية يسهم في ترسيخ الثقافة البيئية، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة.

وأشار الرهبان إلى أن إقامة ندوات كهذه تسهم في إيصال الثقافة البيئية إلى المواطنين، وتشجع على تبني ممارسات مسؤولة في التعامل مع النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية، بما ينعكس إيجاباً على الواقع البيئي في محافظة القنيطرة.

حضر الملتقى عدد من ممثلي الجهات المعنية إلى جانب رؤساء وأعضاء الوحدات الإدارية وممثلي منظمات المجتمع المحلي والفرق التطوعية.

ويأتي الملتقى ضمن الجهود المحلية في محافظة القنيطرة لنشر الثقافة البيئية، وتعزيز دور المجتمع في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.