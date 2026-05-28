مخابز دمشق تستأنف عملها ابتداء من صباح اليوم الثاني لعيد الأضحى

دمشق-سانا

تواصل المخابز في دمشق التابعة للمؤسسة السورية للمخابز عملها على مدار الساعة ابتداء من اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك، وبطاقتها الإنتاجية الكاملة، بهدف تأمين مادة الخبز للمواطنين بجودة عالية.

وأكد مدير فرع مخابز دمشق أحمد إسماعيل، في تصريح لسانا، أن المخابز بدأت منذ صباح ثاني أيام عيد الأضحى المبارك العمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتأمين مادة الخبز للمواطنين، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت خلال الفترة الماضية بجهود مكثفة لإعادة تأهيل عدد من مخابز دمشق وتحسين واقعها الفني.

ولفت مشرف مخبز الإطفائية بلال معروف زيتون، في تصريح مماثل، إلى أن المخبز يواصل عمله على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين من مادة الخبز، مشيراً إلى اعتماد نظام ورديتين لضمان استمرارية الإنتاج خلال اليوم.

وأوضح زيتون أن العمل يجري ضمن وردية أولى تمتد من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى الثانية عشرة ظهراً، ووردية ثانية من الثانية عشرة ظهراً حتى الثانية عشرة ليلاً، بإنتاج يومي يبلغ نحو 12 طناً من الخبز، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوفير المادة للمواطنين.

من جهته أشار المشرف الفني في مخبز المزة الآلي زهير محمد إلى أن إدارة المخبز عملت على تجهيز الورديات للعمل وتوزيعها صباحاً ومساءً، بطاقة إنتاجية تصل إلى 8 أطنان مع مراعاة للجودة العالية، والالتزام بالأوزان النظامية للربطة.

وكانت المؤسسة السورية للمخابز حددت عطلة المخابز التابعة لها في جميع المحافظات أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك فقط، على أن تستمر بعملها باقي أيام العطلة بهدف توفير مادة الخبز للمواطنين بشكل يومي في المحافظات جميعها.